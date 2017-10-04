Yatırım tutarı 1 milyar lirayı geçen projeleri bu yıl hayata geçireceğiz

04 Ekim 2017

MUSTAFA ÇELİK - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak son yıllarda birçok yatırımı hayata geçirdik. Bu yıl içinde bugüne kadar toplam değeri 400 milyon lirayı bulan 170'ten fazla ihale yaptık. Ayrıca ihalesi tamamlanın projelere başlayıp, kentimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bu yıl maliyeti 1 milyar lirayı aşan projeleri başlatacağız. Bunların bir kısmının yapımına başladık. Bir kısmının da proje çalışmaları devam ediyor. Projeleri tamamladıktan sonra ihale süreci başlayacak ve tüm projelere bu yıl içinde başlamış olacağız.

Ulaşım projelerine odaklandık

Öte yandan, daha önceden 2017'yi 'Ulaşım Yılı' ilan ettiğimizi açıklamıştım. Ulaşım ve toplu taşıma konusunda önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Alt geçitlerin ihalelerine başladık. Şehrin farklı noktalarına sekiz ayrı alt geçit yapacağız. Ayrıca konforlu toplu taşımayı yaygınlaştırmak için Talas-Anayurt hattı ile Belsin-Terminal-Şehir Hastanesi-Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ve Yeni Demiryolu Garı Raylı Sistem Hattı'nın yapımına başlayacağız. Bunların yanı sıra Gültepe Bulvarı, Bekir Yıldız Bulvarı gibi şehrin trafik yükünü rahatlatacak yolları tamamlayıp, hizmete açacağız. Ayrıca yeni yollar ve yeni kavşak düzenlemeleri yapacağız. Üst yapı çalışmalarının yanı sıra şehirlerarası otobüslerin servis hizmetlerini Büyükşehir Belediyesi olarak biz üstleniyoruz. Bu hizmeti yapmak için şehir içinde farklı noktalara mini terminaller yapımına başladık.

2017 yılında Kayseri tarihinin en büyük altyapı hamlesini de başlattık. Kent merkezi ve ilçelerde sadece alt yapı için 250 milyon liralık yatırım yapacağız. Altyapı kuruluşumuz olan KASKİ yoğun bir şekilde çalışıyor. Yatırımların ardından kent merkezi ve ilçelerde su, kanal ve arıtma tesisi hizmetlerinde uluslararası standartları yakalamış olacağız.

Her ilçeye bir tesis yapmak istiyoruz

Öte yandan, bu yıl içinde kent merkezi ile ilçeler arasındaki farkı kapatmak için yatırımlarımız sürecek. 2017'de ilçelerimize 1 milyon metrekarelik kilitli parke yapma hedefi koyduk. Ayrıca meydan düzenlemeleri, 500 kilometre asfalt yol ve spor tesisleri yapacağız. Yanı sıra ilçelerimizin ekonomisine katkı vermek için her ilçeye bir tesis yapmak istiyoruz.

İlçelerin avantajlarına göre tespit ettiğimiz bu projelerden ilkinin temelini Felahiye'de atacağız. Felahiye'ye yapacağımız toplu ahır projesinin ihalesini yakın zamanda gerçekleştirdik. Sırada Tomarza için kabak çekirdeği paketleme ve kurutma tesisi, Yeşilhisar için ay çekirdeği tesisi, Pınarbaşı için tarımsal araştırma ve uygulama merkezi ile terminal ve mola tesisi bulunuyor. Ayrıca Sarız ve Özvatan ilçelerindeki floranın arıcılık için uygun olması nedeniyle her iki ilçede de arıcılığı geliştirme projesi başlattık ve bu çerçevede kovan kovan arı dağıttık. Ayrıca yurt genelindeki hayvancılığa destek verecek stratejik bir projeye de bu yıl başladık. Beydeğirmeni bölgesindeki 5 milyon metrekarelik alanda toplu besi bölgesi oluşturuyoruz. Burada 80 bin baş hayvanın besisi yapılacak. OSB mantığıyla bu bölgenin altyapısını biz hazırlıyoruz ve üreticilere tahsis edeceğiz.

Sahabiye'de dönüşüm çalışmaları devam ediyor

Ayrıca 147 yıllık belediye tarihimizin en önemli projesi olan Sahabiye'deki kentsel dönüşüm projesine devam ediyoruz. Bu yıl ilk etapta temelleri atacağız. 1.2 milyon 2metrekarelik bir alanda yapacağımız Keykubat Kent Ormanı projemize de bu yıl başlıyoruz. Ayrıca, Sarımsaklı Barajı'nı Anadolu'nun doğa sporları merkezi haline getireceğiz. Erciyes'e Yüksek İrtifa Sporcu Kamp Merkezi, Harikalar Diyarı'na Türkiye'nin en büyük Okçuluk ve Atçılık Tesisi'ni yapacağız. İlçelerimizden sonra kent merkezimizde de beş yıldızlı sosyal yaşam merkezleri yapıyoruz. Üç ayrı mahallemizde sosyal yaşam merkezlerinin temellerini attık. Ayrıca Büyükşehir Meslek Akademisi ve KAYMEK Mesleki Sınav Merkezi'nin temelini de atarak inşasına başladık. Engellilerimiz için Türkiye'nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezini de Kayseri'ye yapacağız. Bu tesisin temelini de yakında atarız. Ayrıca engellilerimiz için mola evlerinin yapımına da başladık.