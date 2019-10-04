Yatırımcı ve teknolojik girişimciler desteklenecek

04 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - Toplantıya BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, Bursa Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Erhan Öztürk ve 20 civarı bankanın Bölge Müdürü ile Merkez Şubelerin Yöneticileri katıldı.

Açılışta konuşan BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, bölgesel kalkınma çalışmalarını ülkemizin vizyon ve hedefleri doğrultusunda yenilikçi ve sürdürülebilir bir bakışla işbirliğini ve katılımcılığı her daim dikkate alarak hız kesmeden sürdürdüklerini ifade ederken, bölgemize gelecek yeni yatırımcı ve teknolojik alandaki girişimcilere ilişkin yapılacak çalışmaların daha iyi yönetilebilmesi için birlikte neler yapılabileceğini değerlendirmek üzere bu etkinliği tertip ettiklerini belirtti.

“Birlikte hareket edip, yatırımcı için fayda üretebiliriz”

Yaptıkları çalışmalardan bahseden Gerim, bölgenin doğru bir şekilde kalkınmasına adına 200’e yakın rapor ürettiklerini vurguladı. İsmail Gerim şunları söyledi: “Sanayi, kırsal kalkınma ve turizm anlamında yaptığımız çalışmaların yanı sıra girişimciliğe ve yatırımcılara dönük de çalışmalarımız var. Yerli ve yabancı yatırımcılar, Yatırım Destek Ofislerimiz sayesinde bütün iş ve işlemlerini bizim aracılığımızla görebilme şansına sahip. Aynı zamanda, ofislerimizden güncel teşviklerle ilgili de bilgi alabiliyorlar. Bu anlamda siz Banka yöneticileriyle de iş birliği yapabiliriz. Yatırımcılarla ilişkilerinizde size ulaşan bazı iş ve işlemleri bizim aracılığımızla da yürütebilirsiniz. Karşılıklı güçlü yanlarımızı birleştirip, iletişim halinde yatırımcılar için fayda üretebiliriz.”

BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim’in ardından, Bursa Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Erhan Öztürk tarafından, Ajansın çalışmaları ve Bursa Yatırım Destek Ofisinin vermiş olduğu hizmetler ile ilgili detaylı sunum gerçekleştirildi.

Toplantı, tarafların bundan sonra daha yakın bir çalışma içerisinde olmak için karşılıklı görüş, öneri ve değerlendirmeleriyle sona erdi.