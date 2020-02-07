“Yatırımların önünü açacak düzenleme ve destekler geliyor”

07 Şubat 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi’nin düzenlediği Müstakil Düşünceler Konferansı’nın bu ayki konuğu DÜNYA Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz oldu. Oğuz, ‘2020’ye Bakış’, ‘Nasıl bir ekonomi?’, ‘Nasıl bir dünya?’, ‘Fırsatlar ve tehditler karşısında Türkiye’ konularında değerli tespitlerde bulundu. Toplantının açılışında konuşan MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Nihat Alpay, 2019’un ilk yarısında ihracat, ikinci yarısında ise tüketici kredilerindeki artışın büyümeye etki ettiğini vurguladı. 2020’de sanayicilerin ve hükümetin yapması gerekenler olduğunu söyleyen Alpay, “Kriz dönemleri firmalarımızdaki işleyici değerlendirmek için bir fırsattır. Maliyetleri, verimliliği ve pazarlamayı tekrar gözden geçirmeliyiz. Personelimize yenilikler ve verimlilikle ilgili çalışmalarında şans tanımalı ve onlara makul ölçüde hata yapma payı bırakmalıyız. Yani icat çıkarmalarına müsaade etmeliyiz. Orta gelir tuzağından kurtulmak ve katma değeri yüksek üretim için gayret etmeliyiz. Biz de Bursa Şubesi olarak üyelerimizin hem kendi aralarında hem de uluslararası ticaretlerine katkı vermek için sektör kurullarımızla çalışarak, örnek projeler geliştiriyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin geçen yılı rölantide geçirdiğinin altını çizen Şeref Oğuz, “Ticaret konusunda hazırlanan yeni kanunlarla, yatırımların önünü açacak düzenlemeler ve destekler geliyor. Böylece yatırımcıların üzerindeki durağanlığın geçeceğine inanıyorum. 2020 yılında yüzde 5 büyüme hedefimiz var. Bu hedefe ulaşabiliriz ama hangi yöntemle ulaşacağımızı konuşmalıyız. Tüketerek büyümek yerine üreterek, yerli yatırımlarla, Ar-Ge, inovasyon ve ileri teknoloji ürünleriyle büyümeliyiz. Böylece hem istihdama katkı sağlamış olur, hem de yerli sermayemizin güçlenmesini sağlarız” değerlendirmesini yaptı. Oğuz, tarımda ve endüstride dinamizm başladığını, şirketlerin işbirliği anlayışıyla, geleneksel yönetim süreçlerinden çıkarak büyüyeceğinin altını çizdi.