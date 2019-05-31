“Yaz sıcağı demeden çalışacağız”

31 Mayıs 2019

BURSA (DÜNYA) - BUSİAD Başkanı Türkay, geçen yıl Ağustos ayında yaşanan döviz kaynaklı türbülansın etkilerinin hala aşılamadığını belirterek, “Eksi bir büyüme beklediğimiz bir şeydi. Ancak böylesine genç bir nüfusa sahip bir ülke olarak büyümede bırakın eksiyi, artı 2-3’lerde görmek bile bir olumsuzluk işaretidir. İşsizlik yüzde 14-15 bantlarında uzun süre kalıcı hale gelir. Acil çözüm üretmek zorundayız” dedi.

Türkay, yüzde 2.6 eksi büyümenin faturasının ağırlığının da, özellikle istihdam da, gelecek dönemlerde kendini göstereceğini kaydederek, “Tarımda sevindirici bir rakam görüyoruz. Orada artı 2.5’lik bir büyüme var. Sanayi, inşaat ve hizmetler gibi istihdamın önemli bir bölümünü sağlayan sektörlerde ciddi bir kayıp var. Bunları yaz sıcağı demeden telafi etmenin yollarını bulmamız gerekiyor. Bu da üretimi artıracak, yeni pazarlara yönelecek, yüksek katma değerli ürünler üretme anlayışı ile düzeltilebilir. Gelecek çeyrek de de bir yavaşlama beklentimiz var. Ancak 2019 yılını eksi ile kapamak istemiyoruz. Bizler üreten kesimler olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız” diye konuştu.

Türkay, Türkiye gibi genç nüfusu bir avantaj olan ülkelerin, büyüyememesinin büyük bir sıkıntıya yol açabileceği de belirterek, “Tarım önemli bir alan ve desteklenmesini hep vurguluyoruz. Ancak büyüme istihdam için sanayi ve hizmet sektörünün ne kadar önemli olduğu ortada ve bu alanları geliştirecek adımlara ihtiyaç olduğu da açık” şeklinde konuştu.