Yedikuyular Kayak Merkezi’nde konaklama imkanı sağlanacak

13 Ekim 2020

ALİ ESKALEN-KAHRAMANMARAŞ

Yedikuyular Kayak Merkezi’nde yapımı süren bedesten ile konaklama tesislerinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaları yerinde görmek ve incelemelerde bulunmak üzere bölgeye giden Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, “Bu yıl misafirlerimize konaklama imkanı da sunacağız. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor” dedi. Bölgeye ulaşım sağlayan arteri genişletme çalışmalarının sürdüğünü belirten Güngör, “Önceki dönem belediye başkanımız tarafından altyapısı oluşturulan Yedikuyular Kayak Merkezi’nde sezon hazırlıklarımız sürüyor. Bedesten ve bungalov evlerin inşaatı devam ediyor” diye konuştu.

Yedikuyuları yurtiçinde ve yurtdışında tanıtacağız

Yedikuyular Kayak Merkezi’ni bölgenin cazibe merkezi haline dönüştürmeyi hedeflediklerini vurgulayan Güngör, “Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Adana hatta Mersin’e kadar olan bölgede bu kadar yüksek rakımlı ve sezonu uzun bir kayak merkezi yok. Bölgenin dışında da hem Türkiye’de hem de uluslararası boyutta Yedikuyular’ın tanıtımını yaparak cazibesini artıracağız” dedi.

Devam eden çalışmalarla ilgili bilgileri de paylaşan Güngör, “Bölgede geçtiğimiz yıl düzensiz yeme içme tesislerini kaldırmıştık. Yeni satış evleri inşa etmiştik. Şimdi de bölgeye bedesten kazandırıyoruz. Yöresel ürünlerimizin de sergilenebileceği önemli bir mekan olacak. Ayrıca tesisimizde ilk konaklama yatırımını da hayata geçiriyoruz. 25 bungalov evle bu sezonda misafirlerimize Yedikuyular Kayak Merkezi’nde konaklama imkanı da sağlamış olacağız. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.