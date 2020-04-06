Yemek sanayicileri tarım için acil önlem uyarısı yaptı

06 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, tarla ve meyve bahçeleri için gerekli çözümler acil olarak üretilmezse; sebze, meyve ve hububat hasadında önemli rekolte kayıpları olabileceği uyarısı yaptı. Coşkun Dönmez, “Bilindiği üzere, şu anda Büyükşehirlere giriş çıkışlar yasaklanmış durumda. Ayrıca yöresel karantina uygulamaları da var. Bazı çiftçilerimiz tarlasına gidemiyor veya tarla ve bahçelerde çalıştıracak personel bulmakta zorlanıyor. Bu konuda önlemler almazsak yaz aylarında çok sıkıntı çekebiliriz. Meyve, sebze yetişmeyebilir. Hububatta rekolte kaybı olabilir” dedi. Dönmez, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın il ve ilçe müdürlüklerinden acil durum raporu istemesi, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin de sürece katkı sunması gerektiğini söyledi. Coşkun Dönmez şunları söyledi:

“Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’den beklentimiz bu konuda acil eylem planı hazırlayıp uygulamaya alması olacak. Koronavirüs önlemlerini aksatmadan alınabilecek önlemler olduğunu düşünüyoruz. Trakya’da karantina altındaki çiftçilerimizin tarlalarının Jandarma tarafından sürüldüğü yönünde güzel haberler alıyoruz. İyi bir planlama ile bu konuda daha kapsamlı önlemlerin alınacağı ve sürecin en az hasar ile atlatılacağını düşünmekteyiz. Gerekli düzenlemelerin yapılamaması durumunda önümüzdeki günlerde temel gıda fiyatlarında anormal fiyat artışları ile karşılaşabiliriz. O yüzden tedbirimizi şimdiden almalıyız.”