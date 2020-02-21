“Yeni Çelikpalas, yıkılmalı”

21 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Şubat ayı olağan meclis toplantısı, Başkan Aktaş yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantının ‘önergeler’ kısmında, 1988 yılında inşa edilen ve yıllardır atıl durumda bırakılan Yeni Çelikpalas Oteli’nin imar değişikliği de gündeme geldi. Meclis toplantısında; AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu da söz alarak, Bursa’da afetle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘atıl vaziyette duran’ Yeni Çelikpalas Oteli binasının yıkılması yönünde görüş bildirdiğini yineledi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın otelin yarım kalan inşaatı ve arsası için 10 katlı ve 2.35 emsalle yapılaşma izni verdiğini, kararın 12 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandığını hatırlatan Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi by-pass edilerek alınan kararın yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devreye girmesiyle iptal edileceğini ifade etti. Meclis toplantısında konuya ilişkin düşüncelerini dile getiren Başkan Aktaş, Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştüklerini belirterek, “Verilen emsal ve yapılaşma izni, ciddi sıkıntılar teşkil ediyor. 1988 yılında inşa edilen bina, çevre sağlığı açısından da büyük tehditler taşıyor. Garabet yapının ortadan kaldırılmasıyla ilgili sürecin başlamasını bekliyoruz” dedi.

Mecliste sunum yapan AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu ise son zamanlarda yaşanan depremlere dikkat çekerek, Bursa olarak her yıl toplanma alanlarını güncellediklerini anlattı. Sunumda, AFAD tarafından hazırlanan müdahale planına değinen Mumcu, muhtemel afeti yönetmek üzere 26 adet hizmet grubu oluşturduklarını vurguladı.