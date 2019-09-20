Yeni dönemde hedef üyelere ekonomik katkı sağlamak

20 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - BALKANTÜRKEVİ’nde gerçekleştirilen toplantıya BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Berat Tunakan’ın yanı sıra, yönetim kurulu üyeleri ve çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren üyeler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan, önceki yıl aralıksız uyguladıkları ve yaz tatilinin ardından yeni dönemle birlikte tekrar başladıkları İş Geliştirme Toplantılarının, üyeler arasındaki sinerjiyi güçlendirdiğini ve olası işbirliklerinin önünü açtığını ifade etti.

Gelecek dönem hedeflerinden de bahseden Tunakan, “Öncelikli hedeflerimizden bir tanesi BALKANTÜRK Parkımızı tamamlamak olacak, bunun için özverili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun haricinde 9 – 12 Ekim tarihleri arasında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte Hırvatistan’a ticari bir gezi düzenleyeceğiz. Kısacası, BALKANTÜRKSİAD olarak üyelerimize ekonomik katkı sağlayacak çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Gıda, inşaat, otomotiv, turizm, yazılım, eğitim gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren üyeler, toplantıda tanışma fırsatı bularak, olası iş birliklerini konuştular.