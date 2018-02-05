“Yeni döviz kredisi düzenlemesi kırılganlığı önleyecek”

05 Şubat 2018

BURSA - Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, ocak ayı enflasyon verileri ile makroekonomik gelişmeleri değerlendirdi.

Ocak 2018’de ise tüketici fiyatlarının yüzde 1,02 düzeyinde arttığı ve yıllık enflasyon oranının yüzde 10,35 düzeyine gerilediğinin gözlendiğini vurgulayan Türkay, enflasyonun bu yıl yüzde 7,9; 2019 yılında ise yüzde 6,5 olarak gerçekleşeceğinin öngörüldüğünü söyledi. Tahminlerin yukarı yönlü güncellenmesinde petrol fiyatlarında ve işlenmiş gıda fiyatlarındaki artışların etkili olduğunu savunan Ergun Hadi Türkay, “Küresel büyümenin güçlü ve senkronize seyri, küresel risk iştahının sürmesi ile gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye girişlerinin yüksek seyretmesine neden olmaktadır. Bununla birlikte para politikalarının beklenenden önce sıkılaştırılabileceği yönünde işaretler alınmaktadır. TCMB, mevcut para politikası duruşunu korumaktadır ve enflasyonda bir düşüş olsa da, belirgin bir iyileşme kaydedilmedikçe para politikasının sıkı seyrini sürdürme kararlılığında olduğunu vurgulamıştır” değerlendirmesini yaptı.

“AB ülkelerindeki olumlu makroekonomik performans ihracata yansıdı”

Geçen yıl AB ülkelerindeki olumlu makroekonomik performansın ihracata olumlu yansıdığını vurgulayan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, petrol fiyatlarının hızlı artışı, altın ticareti ve güçlü büyümenin ise ithalatın artmasında rol oynadığını söyledi. Önümüzdeki dönemde, petrol fiyatlarındaki artışın dış ticaret açığını olumsuz etkileyebileceğini belirten Türkay, büyüme performansındaki dengelenmenin ise açığı sınırlayıcı rol oynamasının beklendiğini kaydetti.

Ergun Hadi Türkay, “Son on yılda reel sektörün döviz açık pozisyonunda ciddi artış olduğu gözlenmiştir. Döviz açık pozisyonu 2005 sonunda 22 milyar dolar, 2007 sonunda 54 milyar dolar iken Ekim 2017’de 212 milyar dolara ulamıştır. Bu durum, TL’nin değer kaybettiği dönemlerde önemli açık pozisyon taşıyan reel sektör şirketlerinin bilançolarını bozarken, döviz piyasasında talep baskısının oluşmasına yol açmaktadır. Mayıs 2018’de yürürlüğe girecek olan yeni döviz kredisi düzenlemesinin, çok daha yüksek miktarda döviz borcu olan reel sektör için de uygulandığında kırılganlığı önleyen önemli bir adımın atılmış olacağı belirtilmelidir. Öte yandan, kamu-özel iş birliği çerçevesinde iş yapan şirketler için ise söz konusu kuralın istisna taşıdığını belirtmek gerekir” dedi.