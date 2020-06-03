“Yeni faiz oranları ofis ve dükkan satışlarına da uygulanmalı”

03 Haziran 2020

BURSA (DÜNYA) – İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İşadamları Derneği (İMSİAD) Başkanı Mustafa Andıç, üç kamu bankası tarafından sıfır konutlara verilecek kredilerdeki faizin bir yıl ertelemeli yüzde 0,64’e indirme açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yeni faiz oranlarının ev alma hayali kuranlar için önemli bir fırsat olduğuna dikkat çeken İMSİAD Başkanı Andıç, “Öncelikle bu üç kamu bankasına ve hükümetimize pandemi sonrasında değişen konut ihtiyaçlarına uygun konut almak isteyenlere böylesine önemli bir fırsat sundukları için teşekkür ediyoruz. Gayrimenkul yatırımcılarının üç kamu bankasının şuan açıklamış oldukları, sıfır konutlara verilecek olan kredilerde bir yıl ertelemeli aylık yüzde 0,64, yıllık yüzde 10’un altındaki bir orana indirmeleri ender rastlanabilecek büyük bir fırsattır.” dedi.

Sektörde bitmiş dairelerin de tükenmek üzere olduğunu hatırlatan İMSİAD Başkanı Andıç, “Sıfır konut alımlarında önceki dönemde uygulanan aylık 0,79 konut kredi faizi ile zaten tamamlanmış daireler hızla tükenme sürecine girmişti. Şimdi uygulanacak olan aylık 0,64 konut kredi faizi ile zaten az sayıdaki bitmiş dairelerin de hızla satılacağını söylemek yanlış olmaz.” diye konuştu.

Sıfır konut alımındaki yeni faiz oranı düzenlemesinin ofis ve dükkan alıcılarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi ihtiyacını vurgulayan İMSİAD Başkanı Andıç, “Üç kamu bankamızın sağladığı bu konut alım fırsatının, iş dünyamızın evi olan ofislerin, esnafımızın evi olan dükkanların alımını da kapsayacak şekilde genişletilmesi, pandemi sonrası değişen ofis ve dükkan ihtiyaçlarına göre yeni ofis veya dükkan almak isteyenlere de olanak sağlayacağını ve böylelikle daha kapsayıcı bir adım atılmış olacağını belirtmek isterim.” açıklamasını yaptı.