“Yeni fikirler için Girişim Sermaye Fonu’na ihtiyacımız var”

14 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - BTSO, yerli ve yabancı girişim sermayesi fonlarından yatırım almak, dijital dönüşüm çözümleri, teknoloji odaklı ve katma değerli üretim ile rekabetçilik gibi konuların ele alındığı ‘İşimiz Gücümüz Türkiye’ programının Bursa’daki etkinliğine ev sahipliği yaptı. Programın açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın Türkiye ekonomisine yön veren ihracatçı kentlerden biri olduğunu söyledi. Türkiye’nin son yıllardaki atılımıyla dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer almayı başardığını kaydeden Başkan Burkay, “Bursa gibi Anadolu’da birçok kent, ekonomiyi sırtlıyor, ülkemizin istihdamına, üretimine ve ihracatına güç katıyor. Bursamız da sahip olduğu sanayi ve ticaret potansiyeli ile ülkemizin hedeflerine ivme kazandıran lider şehirlerinden biri olma özelliğini sürdürüyor” diye konuştu.

“Bu akıl bu topraklarda var”

Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasında yeni ekonomi modellerine ihtiyaç olduğunu ifade eden Başkan Burkay, “Dünyada şehirlerin ve bölgelerin yarıştığı bir döneme girdik. Artık İngiltere ile Almanya kıyaslanmıyor, herkes Londra ile Stuttgart’ı, Sidney ve New York’u kıyaslıyor. Bizim hikayemiz de bu gelişmelerle aynı olmak zorunda. Bursa’nın rol modeli San Francisco havzası ve Baden Württemberg bölgesidir. 1961 yılında ilk OSB’yi kuran kentimiz, ülkemizin hedeflerine güç katmaya devam edecek. Çünkü bu akıl bu coğrafyada var” ifadelerini kullandı.

“Girişimcilerimizi dönüştürmeliyiz”

İbrahim Burkay 11 bin kilometrekarelik yüzölçümüne sahip Bursa’da binde 8’lik bir paya sahip olan sanayinin kent ekonomisine yüzde 46 katkı sağladığını belirterek, “Marmara Havzası mekansal planlamayla Türkiyemizin daha yüksek bir refah seviyesine ulaşmasında güçlü bir role sahip olacaktır.” dedi. Başkan Burkay, konuşmasında startup ve yeni fikirlerin önemine değindi. Başkan Burkay, “Startuplar ülkemiz ve kentimiz için çok önemli. Dünyada birçok şehir, kendi girişimcilik sermaye fonlarını oluşturuyor. Yeni bir girişimciyi bölgenizde tutmak için melek yatırımcıyı da bölgenizde tutmalısınız. Dolayısıyla şirketlerimizi dönüştürmekten ziyade girişimcilerimizi dönüştürmeliyiz. Bu yeni ekonomi yaklaşımını girişimcilere iyi anlatmalıyız” şeklinde konuştu.

“Girişimci Sermaye Fonu” vurgusu

Başkan Burkay, konuşmasında ayrıca dünyada hızla yaygınlaşan Girişimci Sermaye Fonuna değindi. “Bölgemizin ve kentimizin Girişimci Sermaye Fonuna ihtiyacı var” diyen Başkan Burkay, şöyle konuştu: “Oluşturulacak yeni fonlar üzerinden startup ve yeni fikirlere yatırım yapıldığı sürece kentimizde bu yeni ekosistem kendiliğinden oluşacaktır. Aksi halde dünyanın her tarafında akıl, paranın ve sermayenin olduğu yere akıyor. Bu ekosistemi oluşturmak, ancak yeni ekonomiyi yeni kurumlarla tarif ederek gerçekleşecektir.”

“Fabrikalarını dijitale çevirenler kazanacak”

Girişim Sermayesi Fonu Derneği Başkanı Kamil Kılıç, Bursa’nın akıl gücüne dönüşecek dijital tesislerini, fabrikalarını, firmalarını besleyecek startupları çekebilecek yegane şehir olduğunu söyledi. “Bursa’nın İnovasyon, Startup Şehir olması için hiçbir engel yok.” diyen Kamil Kılıç, “Türkiye’de bu tanıma uyan başka şehir yok. Fabrikalarını Dijital Tesise, şehirlerini akıllı şehirlere, ekonomisini akıllı ekonomilere çevirenler katma değerli ihracatta ve ekonomide öne çıkacaklar. Startup sayısı fazla olan, yeteneği şehrine çekebilecek ekosistem, firma, olanaklara sahip olan şehirler dünya ekonomisine hatta akıl gücü olan şirketlere yön verecek” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından ‘Verimlilik İçin Dijital Tesis’, ‘PTT İle E-İhracat’, ‘Rekabet İçin Akıllı Yazılımlar’ ve ‘Girişim Sermayesi Fonları ile Büyüme’ başlıklı oturumlar gerçekleştirildi.