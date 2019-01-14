Yeni hizmet binası törenle açıldı

14 Ocak 2019

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bursa inşaat sektörünün çatı örgütü İMSİAD’ın Mudanya Yolu üzerinde UMİ Plaza’da bulunan yeni dernek merkezinin açılışı Bursa protokolünün katılımıyla yapıldı.

Dernek merkezinin açılışına; TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan Şenocak, siyasi partilerin, STK’ların, akademik odaların temsilcileri ve İMSİAD üyeleri katıldı.

Açılış töreninde konuşan ve İMSİAD’ın 2011’den itibaren sektörün çatı kuruluşu ve sözcüsü olduğunu vurgulayan İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, “İnşaat Müteahhitleri Sanayicileri ve İşadamları Derneği, kurulduğu 2011 yılından bu yana geride kalan 8 senede Bursa inşaat sektörünün çatı kuruluşlu ve sözcüsü olmayı başarmıştır” dedi.

İnşaat sektörünün, yarattığı katma değerle ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan bir sektör olduğunun altını çizen Andıç, şunları söyledi

“İnşaat sektörü GSYH içinde doğrudan yüzde 9’luk, dolaylı olarak ise etkilediği sektörler ile birlikte yüzde 30’luk bir paya sahiptir. Ülkemiz için böylesine önemli bir sektör olan inşaat sektörünü sadece betondan ve demirden ibaret görmek doğru değildir. Sektörümüzde son dönemde maliyetlerde ciddi artış, satışlardaysa ciddi düşüş görmekteyiz. Böyleyken, Bursa inşaat sektöründe müteahhit ve sanayici firmalarla birlikte sadece İMSİAD üyelerimiz yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. Yine Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Bursa’da yılda ortalama 50 bin konut satışı gerçekleşmektedir ve bu kaba bir hesapla 20 milyar liralık bir ticari hacim demektir. Dolayısıyla Bursamız ve ülkemiz için böylesine önemli bir sektör olan inşaat sektörünün daha fazla korunup gözetilmesi sektörümüzün en önemli beklentileri arasındadır.”

Yapılan açılış ve selamlama konuşmalarının ardından törene katılan konuklar, açılış kurdelesini hep birlikte kesti.