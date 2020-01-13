Yeni nesil girişimciler yetiştirilecek

13 Ocak 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat Derneği (Habitat) iş birliğiyle hayata geçirilen ve Facebook’un Türkiye’deki en büyük yatırımlarından biri olarak görülen Facebook İstasyon'un Bursa ayağı Bursa Ticaret Borsası işbirliğiyle, TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu koordinasyonunda açıldı.

Facebook İstasyon, Türkiye’nin farklı şehirlerindeki insanları, toplulukları ve işletmeleri bir araya getirerek onların büyümek için ihtiyaç duydukları becerilere, kaynaklara ve bilgilere erişmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. İstanbul’daki Facebook İstasyon’dan sonra Samsun, Denizli, Kırklareli, Adana, Mersin ve Ankara’da protokolleri imzalanan uydu merkezlerin sonuncusu olan Bursa İstasyon’da, toplumun ve ekonominin dijitalleşmesine odaklanan bir dizi farklı eğitime, programa ve atölye çalışmasına ev sahipliği yapılacak. Sınırları Aşan Türkiye Programı kapsamında da girişimcilerin dijital araçlar yardımıyla satış ve pazarlama yetkinliklerinin geliştirilmesi ve girişimcilerin sınır ötesine taşınması planlanıyor.

BTB’nin Doğanbey Sivil Mimari Örneği binalarında düzenlenen protokol imza törenine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Facebook Türkiye Kamu Politikaları Başkanı Çağatay Pekyörür, Habitat Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ile TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İbrahim Özmen katıldı. Törende ayrıca üniversitelerin rektörleri ile BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da hazır bulundu.

Facebook İstasyon’un uydu merkezi olacak ve Bursa Ticaret Borsası koordinasyonunda TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu ile birlikte yürütülecek olan Bursa İstasyon’a ilişkin açıklamalarda bulunan Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, “Zaman, yeni dünyada, yeni ekonomide yerimiz alma zamanı. Bursa İstasyon, Bursa’daki girişimcilerin desteklenmesinde önemli bir rol oynarken, özel sektör, üniversite ve girişimcilerin bir araya gelebileceği önemli bir merkez olacak. Hedefimiz Bursa’nın markalarının dünyaya açılması. Facebook Bursa İstasyon’u bize dünyadan Bursa’ya bakma imkanı sağlayacak. Girişimcilik ekosistemindeki aktörlerin diğer iller ve ülkelerdeki girişimcilerle bağlantıları güçlenecektir. İlerleyen süreçte kentte bulunan üniversitelerin ve kentte bulunan Teknopark’ın desteğiyle Facebook Bursa İstasyon’un girişimciler için bir ön kuluçka merkezi işlevi görmesini de hedefliyoruz. Bursa yüzyıllardır ticaretin ve üretimin öncülüğünü yapmış kadim şehirlerden biridir” dedi.

Törende konuşan Facebook Türkiye Kamu Politikaları Başkanı Çağatay Pekyörür ise, Türkiye’deki insanlara, topluluklara ve KOBİ’lere ihtiyaç duydukları dijital becerileri sunmayı hedeflediklerini kaydetti. Pekyörür eğitim programlarını KOBİ’lerin ihtiyacına yönelik dijitalleşme yetkinliklerinin artırılması, dijitalleşmenin tabana yayılması, STK’ların geliştirilmesi ve kullanıcıların kendini doğru ifade ederek ifade özgürlüğünün desteklenmesi olarak açıkladı.