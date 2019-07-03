Yeni Nesil Nilüfer’i vatandaşla birlikte planlıyor

03 Temmuz 2019

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Dünya Gazetesi Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi’yi makamında ağırlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yeni dönemde ilçede planlanan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Nilüfer Belediyesi’nin 2020-2024 dönemine ait Stratejik Planı üzerinde çalıştıklarını belirten Erdem, bu kapsamda halkın tüm kesimleriyle fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Erdem, “Benim Mahallem Benim Geleceğim” sloganıyla 64 mahalledeki mahalle sakinlerini karar süreçlerine katarak Mahalle Çalıştayları düzenlediklerini, talep ve öncelikleri aldıklarını vurguladı. Ayrıca “Benim Kentim, Benim Geleceğim Fikir Buluşmaları” ile meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle de bir araya geldiklerini hatırlatan Turgay Erdem, en geç ekim ayında stratejik plan çalışmasının tamamlanacağını duyurdu.

Erdem, “2035 yılında Nilüfer'in nüfusunun 975 bin olması öngörülüyor. Bu kadar hızlı büyümeyi tehlikeli görüyorum. Çünkü; Nilüfer, yeşil, yaşanabilir bir şehir ama sanayinin de tam göbeğinde olan bir kent haline geldi. Bu nedenle hazırlanan Stratejik Plan büyük önem taşıyor. Çok daha kapsamlı, demokratik, bütçeyle uyumlu, örnek bir Stratejik Plan hazırlayacağımıza inanıyorum. 5 yılı, bütçemizi ve yatırımlarımızı iyi ve doğru planlayıp, işimizi yapmak istiyoruz. Bu dönem kendimize yeni nesil belediyecilik parolasını seçtik. Tüm halkımızın katılımıyla kentimizi daha ileri taşımanın heyecanını yaşayacağız” dedi. Turgay Erdem, yeşil alan, gençlik merkezleri ve sosyal alan ihtiyacı gibi taleplerin öne çıktığını bildirdi.

81 il Arasta’da temsil edilecek

Turgay Erdem, “Yeni Nesil Nilüfer” başlığı altında tarımdan, sağlıklı gıdaya ulaşma, yeşil alanların artırılmasından kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin ilçenin tamamına nüfuz etmesine kadar pek çok alanda planlamalar yapılacağını aktardı. Nilüfer Belediyesi’nin önceki dönem başlamış olan ve toplumun her kesimine dokunacak projelerinde de çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini dile getiren Erdem, Nilüfer Çayı kıyısında 163 bin metrekarelik arazide yapımına başladığı Anadolu Arastası projesinin de bu dönem tamamlanacağını aktardı.

Erdem, Balkanlar’dan Kafkasya’ya kadar Anadolu’nun gelenekleri ve kültürel dokusunun bir yerde toplanacağı projede binaların kaba inşaatlarının bu yıl tamamlanacağını, 81 ili kendine özgü binaları, alışveriş ve etkinlik alanları ile projenin ilçeye farklı bir soluk getireceğini ifade etti. İlçenin yeni alanlarla, doğru planlamayla genişlemesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde çalıştıklarını anlatan Erdem, Görükle mera bölgesinde uydu kent kurulmasının gündemde olduğunu kaydetti.