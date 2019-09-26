Yeni nesil tarım ekipmanları ‘Tarla Günleri’nde sergilendi

26 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Massey Ferguson ve GSCR Global Makine sponsorluğunda düzenlenen ‘Tarla Günleri’ etkinliği geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Yenişehir Akbayır mevkiinde gerçekleştirilen ve yeni nesil tarım ekipmanlarının sergilendiği Tarla Günleri’nde çiftçiler; MF 2615, MF 2625, MF 2630 ve MF 2635 model traktörleri tarlada test etme fırsatı buldu. Geleneksel hale gelen etkinlikte konusunda lider marka ve şirket uzmanları da çiftçilerle bir araya geldi.

GSCR Global Makine Yönetim Kurulu Başkanı Adem Rondu, “Katılımcılar markamızın hem Türkiye genelinde hem de Yenişehir bölgesinde en çok tercih edilen yüksek performansa sahip traktörler olduğunu söylediler. Bu bizler için gurur verici bir durum” dedi. Tarla Günleri ile birçok çiftçiye ulaştıklarını ifade eden Rondu, çiftçilerin ürünlerini tarlada test etme imkanı bulduklarını ve özelliklerini yakından incelediklerini kaydetti.

Rondu, en yeni ürünlerini bu etkinlikte çiftçiler ile buluşturduklarını dile getirerek, “Etkinlik boyunca, çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ve işletme maliyetlerini asgari düzeyde tutacak, geniş yelpazeye sahip ürün ve ekipmanları sergiledik. Etkinlik, alanında Türkiye’ye rol model. Traktörlerin tarlada denenmesi önemli. Çünkü bu şekilde traktör seçimi daha rahat yapılabiliyor. Kullanıcı birebir traktörü test etme şansı yakalıyor. Geleneksel hale gelen ‘Tarla Günleri’ ile Türkiye’nin tarım merkezi haline gelmesine katkı sağlamış oluyoruz” diye konuştu. Rondu, bu tip etkinliklerle çiftçiler ile bir araya gelmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.