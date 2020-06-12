“Yeni normalde en büyük potansiyel bilişim sektöründe”

12 Haziran 2020

BURSA-DÜNYA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği (BİSİAD) üyeleriyle online istişare toplantısında bir araya geldi. Burkay, video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda BİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Dağhan Uzgur ve BİSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ile buluştu. Bilişim ve yazılım sektörünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde küresel ticaretin en stratejik unsurları haline geldiğini söyleyen Başkan Burkay, bu alanlarda gücünü artıran şehirlerin ve ülkelerin hızlı bir büyüme ivmesi yakalayacağını vurguladı.

HİSER projesi hayata geçti

Başkan Burkay, imalat sanayinin gelişiminin hızlandırılması ve katma değeri yüksek ileri teknoloji ürünlerin üretim ve ihracat içerisindeki payının artırılması amacıyla bilişim sektöründeki potansiyelden daha fazla yararlanmak istediklerini belirtti. İbrahim Burkay, “Bursa’da bilişim sektöründe ciddi bir bilgi ve birikim var. Bunu endüstriyle buluşturarak çok daha yüksek katma değerli ürünleri ekonomiye kazandırmayı hedefliyoruz. Bunun için BİSİAD’ın yapmış olduğu çalışmalar var. BTSO olarak biz de bu projelere destek oluyoruz. Üniversitelerimizde, ULUTEK’te ciddi çalışmalarımız var. Ticaret Bakanlığımızla birlikte sektörde HİSER Projemizi hayata geçirdik” dedi.

Yerli yazılım vurgusu

Şirketlerin yerli yazılım gücüne sahip olmasının önemine değinen Başkan Burkay, bu alanda farkındalık oluşturulması gerektiğine dikkati çekti. Yazılımın olmadığı tüm sektörleri aklı olmayan bir bedene benzeten Başkan Burkay, “Ülke olarak dışardan aldığımız akılla değil kendi aklıyla hareket eden bir sektör yapısı oluşturmamız lazım. Bu konuda daha fazla zaman kaybetmeden uluslararası yazılımlara alternatif yerli ve milli çözümler üretmeliyiz. Aksi takdirde bize dayatılan platformları kullanmak durumunda kalacağız” diye konuştu.

“Dijital fuar, sanal showroom platformları geliştirmeliyiz”

Salgın döneminde hem ulusal hem de uluslararası tüm etkinliklerin iptal olduğunu söyleyen Başkan Burkay şöyle devam etti: “Fuarlar, ikili iş görüşmeleri, ticaret heyetleri fiziki anlamda askıya alındı. Bunların tamamı dijitalde düzenlenecek. İnsanlar görmeden, dokunmadan ticaret yapmaz anlayışı artık tamamen değişti. E-ticaretin son dönemdeki büyüme hızında bu çok net görülüyor. Pek çok firma 10 yıl sonrası için hedeflediği büyümeyi neredeyse 3 ayda gerçekleştirdi. Bu platformları geliştirmemiz lazım. Dijital fuar, sanal showroom ihtiyacımız var. Ülke olarak bizim bu çözümleri üretmemiz gerekiyor.”

“Bursalı sanayicilerden pozitif ayrımcılık bekliyoruz”

BİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Dağhan Uzgur, 1997 yılında kurulan derneğin bilişim alanındaki ilk SİAD olduğunu söyledi. Dernekteki 100 aktif üyenin 85’inin bilişim firması olduğunu belirten Uzgur, sektörün gelişimi adına önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Bursa’daki bilişim sektöründe çok kıymetli firmaların olduğunu, sektörde Bursa’nın güçlü bir algı oluşturmaya başladığını anlatan Uzgur, “Özellikle Ulutek’te aktif çalışmalar yürütülüyor. Bu noktada Bursalı sanayicilerin de Bursalı firmalar tarafından üretilen yazılımları tercih etmelerini, projelerinde bilişim firmalarına daha çok yer ayırmaları gerektiğini düşünüyoruz. Yerli yazılım konusunda sanayicilerimizden pozitif ayrımcılık bekliyoruz. Bu durum şirketlerimize hem moral hem de cesaret verir. Bursa gerçekten bilişim konusunda çok avantajlı bir şehir. Sanayici desteğini de alabilirsek çok daha iyi noktalara ulaşabiliriz” dedi.