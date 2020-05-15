'Yeni normalde öncelik sağlık ve gıda olacak'

15 Mayıs 2020

Halim ASLAN /Afyonkarahisar



Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser “Artık, Dünyada “yeni normal” olarak adlandırılan koronavirüs salgınından sonrasını konuşmalıyız. Teknolojiden daha çok yararlanacağımız ve sosyal mesafenin de uzunca bir süre daha hayatımızda olacağı yeni normalde, en büyük öncelik sağlık ve buna bağlı olarak gelişecek sektörlerde olacak” dedi.

Özellikle kişisel bakım ve önleyici sağlık hizmetlerinin değerinin, yeni koronavirüs salgınıyla birlikte daha da önem kazanacağına işaret eden Serteser şunları söyledi ”Biz, disiplin ve verimlilikle yönetilen 10 adet 5 yıldızlı termal otele sahip olan ilimizde, sağlık sektörünün geliştirilmesi sürecini, yeni tip koronavirüs salgınından önce başlatmıştık. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun destekleri ile birlikte, valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanımız, üniversite rektörlerimiz, il özel idaremiz ve odamızın ortak girişimleri ile Afyonkarahisar’da “Sağlık Endüstri Bölgesi” kurulmasının altyapısını oluşturduk” diye konuştu. Serteser, Afyonkarahisar Sağlık Endüstri Bölgesi’nin kurulmasının ardından, hemen her türlü sağlık hizmetlerini verilebilecek, hem de yatırımcıların ilaç üretimi ve AR-GE projelerini sürdürülebilecekleri “Termal Kent” olarak da adlandırılan bir alan sunarak kenti sağlık yatırımları açısından cazip hâle getireceklerini söyledi.



Afyonkarahisar, gıda tedariğinde köprü vazifesi görüyor



Öte yandan, yeni normalin en önemli unsurlarından birinin de gıda tedariği olacağını dile getiren Serteser, Türkiye’nin ilk bölgesel havalimanından yararlanan ve İstanbul-Antalya ve Ankara-İzmir karayollarının kesiştiği bir noktada yer alan ve kısa bir süre sonra Yüksek Hızlı Tren’e de kavuşacak olan Afyonkarahisar’ın, gıda tedariğinin en kısa ve ucuz yol olarak büyükşehirlere ulaştırılmasında köprü vazifesi görmeye devam edeceğini belirtti. Afyonkarahisar’ın, haşhaş, kiraz, vişne, patates ve domates (teknolojik sera) üretiminde ülkemizin önde gelen şehirleri arasında yer aldığına vurgu yapan Serteser “İlimizde, gıda tedariği, jeotermal su ile ısıtılan ve 2 milyon metrekareye yaklaşan teknolojik seralarla desteklenmektir. Yeni normal sürecinde, teknolojik seralarımızda, modern tarım teknikleri ile domatesin yanı sıra pek çok ürün üretilebilecek durumdadır. Ayrıca ilimizde, organik tarımda da önemli gelişmeler yaşanmakta ve geleceğin sektörleri arasında gösterilen organik tarımda da şehrimiz öncü rol üstlenebilecektir” ifadelerini kullandı. Afyon’un yumurta üretiminde de önemli bir il olduğunu anımsatan Serteser, yeni süreçte, yumurta tozu fabrikasının kurulması ve ileri teknolojinin de dahil olmasıyla birlikte, ilin yumurta sektöründeki yerini daha da sağlamlaşacağını kaydetti.



Yeni normalde “Doğal” ürünlere olan rağbetin artacağı öngörülüyor



Pandemi sonrası süreçte, tüm dünyada “doğal” ürünlere olan rağbetin artacağının görüldüğünü hatırlatan Serteser “Bu çerçevede ilimizin zenginlikleri arasında yer alan mermer ve doğaltaş bir adım daha öne çıkacak ve daha fazla talep edilir hale gelecek. Yapay zeka teknolojilerinin her sektörde olduğu gibi mermer sektöründe de kullanılmaya başlanmasıyla beraber, taleplere hızlı ve daha çok çeşitle karşılık verilmesi olanağı doğacak. Böylece hem il ekonomisine hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlanacak”dedi. Serteser, sektör bu değişime hızla uyum sağlarken, kamu kurumları da izin ve ruhsat süreçlerini hızlandırarak, sektörün yeni dönemdeki uyum sürecine katkı sağlaması gerektiğini söyledi.