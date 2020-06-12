“Yeni normalde tercihler değişecek, belediyecilik etkilenecek”

12 Haziran 2020

OKTAY ENSARİ-KAYSERİ

Koronavirüs sonrası süreçte insanların ihtiyaçlarında beklentilerinde, tercihlerinde ve önceliklerinde muhakkak değişmeler olacağını vurgulayan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kamu İletişimi ve Kurumsal İlişkiler Derneği (KİYED) ile yaptığı video konferansta “Koronavirüs ortaya çıktıktan sonra iki sözcük ön plana çıktı; ‘belirsizlik’ ve ‘hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’. Bu dünya düzeni değişecek gibi gözüküyor. AB’nin konumu, ülkelerin pozisyonları, ticaret, özel hayatımız… Bütün bunların hepsini etkileyecek bir ortamla karşı karşıyayız. Şehirciliği de belediyeciliği de, şehirlerdeki insanların yaşam tarzlarını, tercihlerini de etkileyecek. Böyle bir gelişmeyle karşı karşıyayız” şeklinde konuştu.

“Bu dönemde çok şey değişecek”

Bir takım açılışlar, ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği memleketi Kayseri’den seslenen ve yeni süreçte gözlemlenebilecek olgulara değinen Özhaseki, “Bu dönemde çok şey değişecek diyoruz. Mesela insanların tercihleri değişecek. İnsanlar doğaya yaklaşıp toprağa basabildiği bir yaşamı tercih edecek. Kalabalıklardan kaçacaklar. Sağlık konusunda belki biraz daha titiz davranacaklar. İş tercihleri, beklentiler ve öncelikler değişecek. Bir de devletler açısından bakıldığı zaman ulus devletler yükselişe geçecek gibi gözüküyor. Tarım ve hayvancılıkta kendi kendine yetebilecek bir kapasitesi, becerisi olan, bu konuyu planlayan devletler öne çıkacak gibi görünüyor” değerlendirmesini yaptı.

“Türkiye’nin geleceği, özel sektörün güçlü olmasına bağlı”

Türkiye’nin geleceğe umutla baktığını ifade eden Özhaseki, bunun için de özel sektörün öneminin büyük olduğunu şu sözlerle dile getirdi: “Türkiye’nin geleceği, özel sektörün güçlü olmasına bağlı. Türkiye, geleceğe ümitle bakıyor. Hiç kimsenin bundan bir endişesi olmasın. Geleceğimiz aydınlık. Sayın Cumhurbaşkanımızın da kanaati böyle. Özel sektörümüzün önünü açacak her işte varız.”