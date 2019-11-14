“Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme Komitesi” kuruldu

14 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - “Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme Komitesi”, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkezi’nin ardından, Türkiye’de ilk kez MÜSİAD Bursa Şubesi çatısı altında kuruldu ve çalışmalara başladı. Komitenin hedefleri arasında tüm zamanların güzel şehri Bursa’nın, turizm gelirleri pastasından aldığı payın artması ve dünyada Bursa markasının daha da bilinir hale getirilmesi gibi konular yer alıyor.

MÜSİAD Bursa Şubesi Dernek Merkezi’ndeki ilk toplantıya; MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, MÜSİAD Bursa Şubesi Sektör Kurulları Başkanı Kemal Ermiş, Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme Komitesi Başkanı Murat Toprak ile komite üyeleri hazır bulundu.

Toplantının açılışında konuşan MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, “Kurulduğu günden beri MÜSİAD Bursa Şubesi, hep ilkleri hayata geçiren özelliğini sürdürmüştür. Pek çok ilke ve başarıya imza atan şubemiz, Bursa yeni turizm kaynaklarının geliştirilmesi gibi önemli bir konuda da inanıyorum ki öncü olacaktır. İlk kez bir şubede bu komitenin kuruluyor olması ve buna Bursa şubemizin ev sahipliği yapıyor olması ciddi öneme sahiptir. Bursa, tüm zamanların güzel şehridir. Biz de MÜSİAD olarak, bu güzide şehrimizin turizm gelirleri pastasından aldığı payı artırmak ve Bursa’nın dünya çapında tanınır hale gelmesi adına çalışmalar yürüteceğiz bu komitemiz aracılığıyla. Bunu da şehrimizde bu noktada çalışma yürüten tüm paydaşlarıyla gerçekleştireceğimiz sıkı diyaloglarla sağlayacağız” dedi.

Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme Komitesi Başkanı Murat Toprak ise, komitenin çalışma programıyla ilgili bilgiler verdi. Bursa’nın, turizmin her alanına hitap eden birçok değere sahip bir şehir olduğunu belirten Toprak, “Biz de bu komiteyle kültür turizminden sağlık turizmine, macera turizminden kaplıca turizmine varıncaya kadar pek çok alanda çalışmalar yürüteceğiz ve değerlerimize değer katmaya gayret edeceğiz. Bu çalışmaları yaparken şehrin tüm paydaşlarıyla; üniversitelerinden STK’larına, kamu kurumlarından diğer tüm paydaşlarına varıncaya kadar birlikte çalışacağız. Bu noktada her sene bir proje belirleyecek ve bunun hayata geçmesi için gayret sarf edeceğiz. Ülkemizdeki ve dünyadaki örneklerin şehrimizde uygulanabilirliğini de tartışacak, bunların uygun olması halinde yapılmasına önayak olmak için çaba sarf edeceğiz” şeklinde konuştu.

Çeşitli raporlar hazırlayarak Bursa’nın turizmdeki potansiyelini daha da görünür ve bilinir kılacaklarını ifade eden Toprak, “Komitemiz yeni kaynakların geliştirilmesi adına önemli bir danışma merkezi şeklinde hizmet verecek. Derdi Bursa ve turizm olan herkese kapımız sonuna kadar açık olacak, işbirliğine hep var olacağız. Biz Bursa’nın turizmini el birliğiyle istenilen, olması gereken yere ulaştırana kadar gayret edeceğiz. Çok önemli değerleri olan bu şehir, istediği payı alana kadar çalışmalarımız sürecek” dedi.