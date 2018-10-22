Yenice OSB’de yeni başkan İncebay oldu

22 Ekim 2018

BURSA - İnegöl Yenice Organize Sanayi Bölgesi’nde (Yenice OSB) Hasan Altunbaş’ın görevden ayrılması üzerine Yönetim Kurulu kendi arasında yeni görev dağılımı yaptı. Nedim İncebay’ın başkanlığında oluşan yeni yönetimde Mustafa Balcı, Bedri Huy, Gürhan Tutlu ve Niyazi Güven yer aldı. Başkan Nedim İncebay, 120 hektar alanı kapsayan Yenice OSB’de, ağırlığı mobilya oluşturmak üzere tekstil ve gıda alanında 26 firmanın faaliyet gösterdiğini söyledi. İncebay, Yenice OSB’nin, iki yıllık ıslah OSB çalışmalarının ardından geçen yıl Temmuz ayında normal OSB statüsü aldığını da hatırlattı. İncebay, Yenice OSB’nin atık su kanalizasyon altyapısının tamamlandığını, bölgeye doğalgazın getirildiğini, bölgenin içinde 2 kilometrelik yolun asfaltlandığını ve yağmur suyu altyapı projesinin de yüzde 70 oranında bitirildiğini söyledi.

Bölgedeki elektrik dağıtımının OSB yönetimine geçmesi için girişimleri hızlandırdıklarını bu konuda bir süre önce çıkan yasal düzenleme nedeni ile sürecin sekteye uğradığını belirten Nedim İncebay, “Bu sorunun aşılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a yaşanılan mağduriyetimizi anlattık ve çözüm talep ettik. Bölgemizde elektrik altyapısında bir sorunumuz yok. Biz, elektrik dağıtımının OSB yönetimine geçmesini istiyoruz. Bunu başarırsak, hem sanayicimiz ucuz elektrik kullanabilecek, hem de daha verimli hizmet götürebileceğiz” dedi.

Yeni dönemde ikinci hedefin imar planı onayı sonrasında, gerekli parsellerde imar uygulamalarını gerçekleştirerek, tarım alanı vasfındaki parsellerin OSB imarlı arsa vasfına dönüştürmek olacağına vurgu yapan Nedim İncebay “Bölge Müdürlüğümüzce verilecek inşaat ruhsatları ile Yenice OSB’de doluluk oranı hızla artacaktır” değerlendirmesini yaptı. Nedim İncebay ayrıca Cerrah Sanayi Bölgesi’nin Yenice OSB sınırlarına katılması için başlatılan çalışmalara da hız vereceklerini açıkladı.