Yenilenebilir enerji teknolojilerinde Danimarka ile işbirliği yapılacak

12 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Danimarka İstanbul Başkonsolosu Anette Galskjot başkanlığında Bursa’ya gelen heyet, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nemli, Meclis Divan Katibi Hakan Batmaz ve Enerji Konseyi Başkanı Erol Dağlıoğlu tarafından ağırlandı. Başkonsolosluk yetkililerinin yanı sıra Danfoss, Grundfoss, AET ve Logstor gibi Danimarka’nın enerji sektöründe önde gelen firma temsilcilerinin de yer aldığı ziyarette konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Bursa’da çalışmaları devam eden TEKNOSAB projesi hakkında bilgiler verdi. Yerli, yenilikçi ve yeşil anlayışı ile kurgulanan projede rüzgar ve güneş başta olmak üzere pek çok sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynağından yararlanılacağını ifade eden Şener, “TEKNOSAB’da inşa edilecek binaların tamamının çatısında güneş panelleri olacak. Bölgedeki enerji ihtiyacının yüzde 40’ını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı hedefliyoruz. Enerji çözümleri konusunda dünyanın lider ülkeleri arasında yer alan Danimarka’nın tecrübelerinden istifade etmek isteriz. Bursa ve Danimarkalı firmaların enerji alanında işbirliklerini desteklemek için çalışmaya hazırız” dedi.

“Türkiye'nin ısı potansiyeli gibi konularda birçok projemiz var”

Danimarka İstanbul Başkonsolosu Anette Galskjot, Türkiye ve Danimarka’nın enerji alanında karşılıklı faydaya dayalı bir ortaklık geliştirmek amacıyla çalıştığını söyledi. Danimarka Enerji Ajansı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında imzalanan stratejik işbirliği anlaşması çerçevesinde bu çalışmaların sürdüğünü anlatan Galskjot, “Türkiye'nin ısı potansiyeli ve farklı konularda birçok projemiz var. Bu projelerimizden biri Türkiye’de Isı Piyasası Kanunu hazırlanması. Şu an taslak çalışması süren kanunun bu yıl içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz. Türkiye’nin ilk ısı kanunu olacak bu çalışma dolayısıyla Türkiye ısı haritası da hazırlandı. Bu haritadan yola çıkarak düşük karbon ekonomisine geçiş için çözümler oluşturulacak” diye konuştu.

Danimarkalı firmalar bölgesel ısıtma için yatırıma hazır

Bölgesel ısıtmanın söz konusu kanunda yer alacak önemli konulardan biri olduğunu ifade eden Başkonsolos Galskjot, “Bölgesel ısıtma, bir bölge veya şehri sürdürülebilir ve ucuz maliyetle ısıtmak için çok başarılı bir uygulama. Şu an Soma’da 10 binden fazla konut bölgesel ısıtma sistemleri ile ısınıyor. Sinop ve Gaziantep’te projeler hazırlanıyor. Önemli bir sanayi kenti olan Bursa’da da bu sistem değerlendirilebilir. Danimarkalı firmalar bu alanda Bursa’ya yatırım yapmak için oldukça istekli” dedi.

“Atık yönetiminde aşama kaydetmeliyiz”

Türkiye’nin enerji kaynakları açısından zengin bir ülke olmadığını hatırlatan BTSO Enerji Konseyi Başkanı ve Meclis Üyesi Erol Dağlıoğlu, ekonomik büyüme için artan enerji ihtiyacının uygun maliyetli etkin çözümlerle karşılanması gerektiğini vurguladı. Bursa’da çok sayıda sanayi bölgesi bulunduğunu ifade eden Dağlıoğlu, “Özellikle atık yönetimi konusunda aşama kaydetmemiz gerekiyor. Bu atıkları bertaraf edip enerjiye dönüştürmek sanayicimiz açısından büyük bir kazanç olacaktır. Danimarka’nın bu konuda çok ileri bir seviyede olduğunu biliyoruz. Enerji Konseyi olarak başta atık yönetimi konusu olmak üzere Bursa ve Danimarkalı firmaların ortaklıklarını artırmak için çalışacağız” değerlendirmesini yaptı.

2020’ye kadar karbon ayak izini yüzde 20 azaltacak

Heyet BTSO’nun ardından Nilüfer Belediyesi’ne de geçerek Başkan Turgay Erdem ile bir araya geldi. Ziyarette konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, belediye olarak, 2014 yılında Brüksel’de imzaladıkları Başkanlar Sözleşmesi ile karbon ayak izini 2020 yılına kadar yüzde 20 azaltmayı taahhüt ettiklerini hatırlattı. Başkan Erdem, “8 adet sanayi bölgesinin bulunduğu Nilüfer’de bu hedefe ulaşmada bazı sıkıntılarımız var. Enerji alanında sizden örnek alacağımız çalışmalarınız var o nedenle ziyaretiniz bizim için anlamlı” dedi. Nilüfer Belediyesi’nin yenilenebilir enerjilere yöneldiğini ifade eden Başkan Erdem, bu doğrultuda güneş ve rüzgar alanlarında başlatılan projelerin devam ettiğini söyledi.