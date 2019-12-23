Yenilenebilir enerji üniversitede konuşuldu

23 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - BUÜ IEEE öğrencileri tarafından Görükle Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen Yenilenebilir Enerji Semineri’ne SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nin Direktörü Değer Saygın, SIEMENS Gamesa Ticari Satış Müdürü Selmin Eren, BUÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülvahap Yiğit ve EKORE Group CEO’su Serhan Süzer konuşmacı olarak katıldı. Programı çok sayıda öğrenci ve akademisyenler ilgiyle takip etti.

IEEE Topluluk Başkanı Ahmet Yılmaz; “Topluluk olarak sosyal ve bilimsel projeler yaparak her yıl binlerce üniversite öğrencisinin gelişimine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Yenilenebilir Enerji Semineri de bu katkıların bir parçası oldu. Konuşmacılar, katılımcı arkadaşlarımın tüm sorularını yanıtlayarak cesaretlerini arttırdı. Yenilenebilir enerji alanına ilgi gösteren bu arkadaşlarımızın gelecekte ülkemiz için çalışarak artan enerji ihtiyacına çözüm bulacak çalışmaları yapmak istemeleri bizleri daha çok motive etti. Bu alanda ki çalışmalarımızı gelecek dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

“Projelere sanayici desteği bekliyoruz”

Güz dönemi itibari ile 4 teknik projeye başladıkları bilgisini veren Ahmet Yılmaz; “Bunlardan bir tanesi kendi fikrimiz olan MİGMA ve Teknofest için hazırladığımız SİHA, Roket ve Otonom Araç projeleridir. Gerek yapmış olduğumuz teknik projeler gerek sosyal projelerin birçok destekçisi oluyor fakat almış olduğumuz destekler maalesef yeterli düzeyde olmuyor. Bursa sanayisinden bu konuda daha fazla destek almak ve yürütmekte olduğumuz projeleri çok daha ileriye taşımak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Etkinlik koordinatörleri Firdevs Merve Bulut ve Mert Özkan da yenilenebilir enerji üzerine gerekli önem ve özveriyi göstererek çalışmak, gelişmek ve bu alanda öncü olabilmeyi hedeflediklerini söyledi. Programında sonunda katılımcılara teşekkür belgeleri takdim edildi.