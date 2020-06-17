Yerli çoban bulamayan hayvan sahipleri, sorunu göçmenle çözüyor

17 Haziran 2020

FİKRİ CİNOKUR - ANTALYA

Köyden kente göç ve maddi yetersizlik nedenleriyle hayvanlarına bakacak yerli çoban bulamayan hayvan sahipleri, sorunu göçmen çoban istihdam ederek çözmeye çalışıyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde de bazı hayvan sahipleri başta Suriyeli olmak üzere yabancı çobanla sorunlarını çözmüş. İki yıl önce Afganistan'dan Türkiye'ye gelen 21 yaşındaki İsmet Yakubi, Manavgat'ın Ulualan bölgesinde 200 koyuna çobanlık yapıyor.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, bölgede çoban sıkıntısı nedeniyle bazı hayvan sahiplerinin, başta Suriyeli olmak üzere Afganistan gibi ülkelerden gelenleri istihdam ettiğini söyledi. Antalya Tarım İl Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede yerli halktan çoban ihtiyacı, ekonomik yetersizliklerden dolayı karşılanamıyor. Yetkililer bölgede küçükbaş ve büyükbaş hayvan sahiplerinin yabancı çoban tercih ettiklerini belirtti.