Yerli otomobil için nitelikli personel yetiştirilecek

20 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) – Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile bir araya gelen Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hikmet Tetik ve okul idarecileri elektrikli araç motorları üzerine bir bölüm açmak için girişimlerde bulunacaklarını açıkladı. Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak, Bursa’daki 100 meslek lisesi içinde motor bölümü olan 6 okuldan biri olduklarını belirten lise müdürü Hikmet Tetik, bu avantajın yeni teknoloji elektrikli araç motorları üzerine açılacak bölüm için de önemli bir etken olacağını vurguladı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da “Okul müdürümüz ve Ticaret Sanayi Odası Başkanımız Naci Güncü ile bu konuyu yakından takip edip, ilçemize böyle bir eğitimi kazandırmak için gayret göstereceğiz. Bu sayede inanıyorum ki Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz, öğrencilerimiz için de eğitimde cazibe merkezi haline gelecek” diye konuştu.