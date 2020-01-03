“Yerli otomobil Türkiye’nin ileri teknoloji dönüşümünü hızlandıracak”

03 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Türkiye’nin Otomobili ve Bursa’ paneline katıldı. BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Burkay, 21. yüzyılda rekabet gücü yüksek şehirlerin dünya ekonomilerine yön verdiğini söyledi.

Dünyada artık ülkelerden çok şehirlerin ekonomilerinin yarıştığını ifade eden Başkan Burkay, “Bizler Bursa olarak ülkemizin önüne koyduğu yakalamak için üretmeye ve ihracat yapmaya devam ediyoruz. Bu yolculukta yerli otomobil, ülkemiz ve Bursa için dönüştürücü bir rol oynuyor. Dünyanın en büyük 10 ekonomiler arasına gireceksek, Türkiye’nin bu oyun planında hikayesi farklı olmalıdır. Bu hikayenin merkezinde orta-yüksek ve yüksek teknoloji olmalıdır. Bu yolculukta yerli ve milli otomobil hamlesi dönüştürücü bir rol üstleniyor” diye konuştu.

“Bursa’nın birikimi ve alt yapısı yerli otomobilin adresini belirledi”

Bursa’nın Marmara Havzası’nın en önemli üretim merkezlerinden birisi olduğunun altını çizen Başkan Burkay, “BTSO olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizin vizyonu ve hedefleri açısından milat niteliği taşıyan milli otomobil projesine sahip çıkan ilk kurumlardan biri olduk. Yerli otomobil üretilecekse; buna en layık merkezin, bilgisi, tecrübesi ve gücüyle Bursa olacağını her fırsatta dile getirdik. Elektrikli otomobil noktasında dünyada ülkeler ciddi mesafeler kat etti. Bursa olarak önümüzde büyük bir fırsat var. Bursa’nın Türkiye’deki sektörleri harekete geçiren dönüştürücü gücü, bu projenin daha sağlam temeller üzerinde durmasını sağlayacaktır. Bursa’nın birikimi ve alt yapısı bu kararın alınmasında ana etken olmuştur. Ülke olarak bu projenin başarılı olacağına yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yerli otomobil Bursa’yı bir üst lige taşıyacak”

Otomotiv teknolojilerinin aynı zamanda küresel ölçekte uzay, savunma, havacılık ve raylı sistemler gibi dünya ekonomisine yön veren sektörlerde itici güç olduğunu vurgulayan Başkan Burkay, şöyle devam etti: “Yerli otomobil Bursa’yı bir üst lige taşıyacak. 1960’lı yıllarda Türkiye’nin ilk OSB’sinin kurulduğu bu coğrafya, ülkemizin hedeflerine de yön vermeye devam edecektir. Bursa, Türkiyemizin 60 yıllık rüyasının gerçekleştirildiği şehir olacak.”

“Dünyayı iyi okumalıyız”

Bursa’nın stratejik sektörlerdeki potansiyelini güçlendirmek için dünyadaki gelişmeleri iyi analiz edilmesi gerektiğine dikkati çeken Başkan Burkay, “Dünyayı iyi okumalıyız. Zamanında Detroit, otomotiv sektörü temelinde farklı alanlara yönelseydi şu an daha iyi bir noktaya gelebilirdi. ABD’de San Francisco, Almanya’da Baden Württemberg bölgeleri ülke ekonomisine yön veren kentler. Görülüyor ki, ülkelerin başarı hikayelerini kentler yazıyor.” dedi. BTSO olarak Bursa ekonomisinin farklı sektörlerde dönüşümüne liderlik eden projelere imza attıklarını da hatırlatan Başkan Burkay, “TEKNOSAB, KOBİ OSB, BUTEKOM, Model Fabrika gibi ileri teknoloji odaklı merkezleri kentimize kazandırdık. Üniversitelerimizin bu projelerimizden daha fazla faydalanmasını arzuluyoruz. Çünkü kentlerin kalkınmasında üniversiteler farklı bir rol oynuyor. Akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin Ar-Ge ve inovasyon odaklı çalışmaları tüm sektörlerimizin gelişimine katkı sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Bursa’nın alt yapısı sağlam

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Bursa’nın sahip olduğu üretim birikimi ile yeni başarı hikayeleri yazdığını söyledi. Türkiye’nin yerli otomobilinin Bursa’da üretilecek olmasının büyük sevincini yaşadıklarını kaydeden Karademir, “Bizler de üniversite olarak yerli otomobil sürecinde akademik olarak katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bursa iş dünyamız ile birlikte hareket etmeye, ortak adımlar atmaya önümüzdeki süreçte devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Elektrikli araç kültürünü yaymalıyız”

BTÜ Otomotiv Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Kemal Furkan Sökmen, Bursa’nın otomotiv sektöründe Türkiye’nİn en önemli merkezi olduğunu belirterek, “Yerli otomobilin Bursa’da üretilmesini doğru bir karar olarak görüyoruz. Çünkü Bursa, bu anlamda en hazır kent. Yerli otomobilin stil çalışmasını çok iyi buldum. Türk mühendisler tamamen projeye yön vermiş ve 14-15 ay içinde araç hazır hale gelmiş. Tasarım birçok Türkiye’de satılan birçok araçtan daha üst seviyede. Çıkacağı sene Avrupa’nın ilk elektrikli SUV’u olacak. Dış aydınlatmada TESLA’dan çok daha iyi aydınlatma ekipmanı kullanılmış. Önümüzde şöyle bir gerçek daha var. Türkiye’de elektrikli araç kültürünü yaymamız lazım. Çünkü dünya bu gerçeğe hazırlanıyor, bizler de buna hazırlıklı olmalıyız” ifadelerini kullandı.