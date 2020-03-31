‘Yeşil çevre’ için ‘hizmete devam’ dedi

31 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - Yeşil Çevre Genel Müdürü Mehmet Aydın, hükümetin öngördüğü kurallar çerçevesinde koronavirüs salgını ile mücadele çalışmalarına harfiyen riayet ettiklerini söyledi. Önlemler çerçevesinde seyreltilmiş personel anlayışı ile çalıştıklarını ifade eden Aydın, çalışan personelin sağlığını korumak için de her türlü önlemi aldıklarını, bu konuda taviz vermediklerini belirtti. Genel Müdür Aydın, çevre temizliğinin koronavirüs salgını ile mücadele kadar önemli olduğunun altını çizerek, "Bursa merak etmesin, biz yeşil ve temiz çevre için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.