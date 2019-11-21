Yeşim’e Amerikan Şirketler Derneği’nden ödül

21 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - Türkiye ve ABD arasındaki ikili ticaret ve yatırımların daha da geliştirilmesi amacıyla 2004 yılında kurulan Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT), 15’inci kuruluş yıldönümünde kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Bu yıl ilk kez düzenlenen ve iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunan şirketlerin, kişilerin ve projelerin ödüllendirilmesini amaçlayan “AmCham Ödülleri” kapsamında 7 kategoride ödüller verildi. Ödül süreci kapsamında Türk firmalarının ABD’li ortaklarıyla küresel tedarik zincirinde değer yaratarak Türkiye ekonomisine katkı sağlamaları konu başlığına odaklanan Amerikan Şirketler Derneği, Yeşim Tekstil’in Nike ile uzun yıllara dayalı stratejik iş birliğini göz önünde bulundurarak, bu amaca uygun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Yeşim Tekstil’i ödüle layık gördü. Yeşim Tekstil adına ödülü Spor Giyim Satış Departmanı Direktörü Mazhar Kazancıoğlu aldı.