Yetişmiş eleman sıkıntısına çözüm aranıyor

26 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - 2019-2020 eğitim öğretim yılında 10’uncu sınıf olan öğrencilerden 21’i BUSİAD’ın CNC ve Bakım Bölümleri için oluşturulan BUSİAD Sınıfı’nda eğitim öğretim görecekler.

Bu öğrenciler, BUSİAD üyesi şirketlerin insan kaynakları sorumlularının yaptığı mülakatla belirlenirken, okul bitene kadar BUSİAD’a üye şirketlerin sağladığı staj imkanlarından da yararlanacaklar.

BUSİAD Sınıflarında müfredat, sanayinin beklentisi doğrultusunda oluşturulurken, çalışmaya katılan şirketler bir yandan sınıflara destek olurken, diğer yandan yetişmiş eleman ihtiyacını da buradan gidermiş olacak.

Halen Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bünyesinde 10-11 ve 12. Sınıflarda toplam 78 öğrenci BUSİAD sınıflarında eğitimlerini sürdürüyor.

12’nci sınıflar bu yıl BUSİAD üyesi şirketlerde staj yaparken, mezuniyetlerinin ardından yine BUSİAD üyesi, projeye katılan şirketlerde çalışmaya başlayacaklar. Öğrencilerin, kıyafet ve işe ilişkin ihtiyaçları da yine BUSİAD tarafından karşılanıyor.