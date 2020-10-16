Yiğitay Sigorta'dan trafik sigortası yaptıranlara antikor testi

16 Ekim 2020

KAYSERİ-DÜNYA

Kayseri'de faaliyet gösteren Yiğitay Sigorta ve Aracılık Hizmetleri, trafik sigortası yaptıran müşterilerine COVID-19 antikor testi hediye ediyor. Firma yetkilisi Abdullah Şahin, kentte artan vaka sayısı karşısında hastaneye gitmeden test yaptırmak isteyenler olduğunu söyleyerek, “Firma olarak testlere olan ilginin artması neticesinde biz de harekete geçerek, firmamızdan trafik sigortası yapan müşterilerimize özel olarak COVID-19 antikor testi hediye etme kararı aldık. Böylelikle müşterilerimiz olası semptomları taşıdıklarını düşündükleri takdirde bu testleri yaparak sağlık durumları hakkında bilgi alabilecek” dedi.