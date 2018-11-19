Yıldırım Belediyesi engelleri kaldırdı

19 Kasım 2018

BURSA - Dezavantajlı bireyleri hayata kazandırmak için projeler yürüten Yıldırım Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ‘Müzik Akademisi’ dokuz branşta engelli ve dezavantajlı bireylere eğitim veriyor. Bin 578 engelli kursiyere umut ışığı olan Müzik Akademisi, kursa gelen öğrencilerin sanat ve müzik ile yaşama sarılmasını sağlıyor. Mutfakta da iyi olan dezavantajlı bireyleri unutmayan Yıldırım Belediyesi ‘Engelsiz Mutfak’ projesiyle de engelli vatandaşlarını hobi ve meslek sahibi yapıyor. Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri ücretsiz eğitim alan 80 engelli kursiyer kurs sonunda da sertifika alarak diplomalı pasta-börek ustası oluyor.

Ortak sevginin başarısı

Engellilerin, sosyal yaşamın bir parçası haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Bizler yerel yönetim olarak sorumluluğumuz dahilinde projeler üretiyoruz. Dezavantajlı bireyleri dört duvar arasından çıkarıp hayatın vazgeçilmez unsurları olmaları konusunda teşvik ediyoruz. Eğitmenlerimizin öncülüğünde faaliyet gösteren, bizlerin ‘Sevgi Akademisi’ adını verdiğimiz Müzik Akademisi, Marmara Belediyeler Birliği tarafından en iyi sosyal belediyecilik projesi ödülüne layık görüldü. O ödülün esas kaynağı ise ortaya koyulan sevgidir. Engelsiz Mutfak projemiz de, kardeşlerimizin sosyalleşmesine ve yeteneklerini ortaya çıkarmasına yardımcı oluyor. Müzik Akademisi ve Engelsiz Mutfak projelerimizi daha da büyüterek daha da güçlendirerek geleceğe taşıyacağız” dedi.