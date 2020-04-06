Yıldırım Belediyesi, sağlıkçılar için otel kiraladı

06 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - Yıldırım Belediyesi, Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 7 gün 24 saat görev başında olan sağlık personeline desteğini sürdürüyor. Daha önceden Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki sağlıkçılara Yeşil Yıldırım Oteli’ni tahsis eden Yıldırım Belediyesi, sağlık personellerinin daha iyi koşullarda dinlenmesi için bir otel kiraladı. Yıldırım Belediyesi tarafından ilk etapta bir ay boyunca kiralanan otelde 70 kişi kalabilecek. Bursa’nın merkezinde yer alan otel Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına hizmet verecek.

“Sağlık çalışanlarımızın yanındayız”

Yerel yönetimler olarak bu zor günlerde sağlık personellerine destek olmayı sorumluluk olarak gördüklerini dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Koronavirüsle mücadele kapsamında tedbirlerimizi arttırarak sürdürüyoruz. Bir yandan temizlik ve dezenfekte çalışmaları yaparken bir yandan da ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize sosyal destek bağlamında gıda yardımı, sıcak yemek ve ekmek yardımı noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bununla birlikte bu süreçte en çok risk altında bulunan ve fedakarca hizmet eden kıymetli sağlık çalışanlarımızı da unutmuyoruz. Öncelikli olarak bu süreçte Yeşil Yıldırım Otelimizi sağlık personelimizin kullanımına tahsis etmiştik, fakat bunun yeterli olmadığını gördük. Bu minvalde Yıldırım’da hizmet veren Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanemizdeki sağlık çalışanlarımız için dört yıldızlı, 70 oda kapasiteli nezih bir oteli kiralayarak bu oteli de sağlıkçılarımızın hizmetine sunduk. Bizler, sağlık çalışanlarımızın bu özverili çalışmaları ve hizmetleri kapsamında ne kadar onların yanında olsak azdır” dedi.