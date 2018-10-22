Yıldırım Belediyesi’nin 2019 bütçesi 452 milyon TL

22 Ekim 2018

BURSA - Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, 2019 yılı bütçesini, Yıldırım’ı daha da ileri götürecek, vizyonu olan bir bütçe olarak tanımlayarak: “Bizim 2014 -2019 dönemini kapsayan bir stratejik planımız ile önemli başlıklarımız var. Bu plan çerçevesinde bütçemizi hazırlarken başlıklar kapsamında da performans programımız ve bütçemiz ortaya çıkıyor. Bu başlıklar ise hizmet belediyeciliği, kültürel belediyecilik, sosyal belediyecilik, katılımcı belediyecilik ve çevre dostu belediyecilik. 2014 yılında Yıldırım Belediyesi’nin bütçesini 189 milyon TL olarak devraldık. Yıl 2019, biz bütçemizi 452 milyon TL’ye çıkartmışız” diye konuştu. Edebali, ilçe için belirledikleri vizyon projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini vurguladı.