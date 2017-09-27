Yıldırım İstihdam Seferberliği ile 2 bin istihdam hedefleniyor

27 Eylül 2017

Gülay Soydan Pehlevan



BURSA- Yıldırım Belediyesi, Bursa iş dünyasının önemli firmaları ile iş arayanlarını, Bursa Valiliği, İŞKUR ve BTSO işbirliğinde 29-30 Eylül tarihlerinde Barış Manço Kültür Merkezi Fuaye Alanı’nda gerçekleştirilecek Yıldırım İstihdam Seferberliği Buluşması’nda bir araya getirecek.



Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, iki gün sürecek İstihdam Seferberliği Buluşması ile yaklaşık 2 bin kişinin istihdam edilmesinin hedeflendiğini söyledi. Edebali, “İlçemizdeki işsizliğe çözüm bulmak amacıyla çalışan istihdam masamıza 3,5 yılda 15 binin üzerinde başvuru oldu. Bunların 11 bin 863’ü çeşitli firmalara yönlendirilerek bin 245’inin işe başlaması sağlandı. Bu süreçte daha fazla iş ağı oluşturmak için 182 firma ziyareti, 56 toplu iş görüşmesi yaptık. İşsizlik konusunda çözümü bir adım daha ileriye taşımak istedik. Bu kapsamda İstihdam Seferberliği Buluşması ile Bursa iş dünyası ve iş arayanları bir araya getireceğiz. Böylece Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan istihdam seferberliğine de katkı koymuş olacağız” dedi.



Programa çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ve önemli sayıda işçi istihdamı talep eden 65 firmanın katılacağının altını çizen Edebali, “Katılımcılara aynı zamanda iş arama sürecinde özgüven, cesaret ve motivasyon, etkili sunum teknikleri, yaratıcı drama ile iş görüşme teknikleri, zaman yönetimi, iletişim teknikleri, problem çözme ve etkili karar verme teknikleri gibi konularda uzmanlarımız tarafından eğitim semineri verilecek” ifadelerini kullandı.