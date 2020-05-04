Yıldırım meydanına kavuşacak

04 Mayıs 2020

BURSA (DÜNYA) - İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği İMSİAD online toplantılarda belediye başkanlarını ağırlamayı sürdürüyor. Dernek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in ardından Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ı telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda misafir etti. Toplantıda konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Şehir canlı bir organizma. Bu canlılığa şahitlik ederek çözüm üretmek gerekiyor. Dolayısıyla hızlı şekilde dönüşecek bir formül arıyoruz ve plan uygulamalarını buna göre yaptık. İnşallah şu salgın süreci biter, yaz aylarını atlarız, Eylül ayında sektör temsilcilerimizle, sizlerle bir toplantı yapmak istiyoruz. Yıldırım’daki fırsatları değerlendirelim istiyoruz” dedi.

“Yıldırım’a yakışacak bir proje”

Yıldırım’a yakışacak bir kent meydanı için çalıştıklarını belirten Başkan Oktay Yılmaz, projeler hazır olduğunu, şuanda tahsis beklendiğini söyledi. Yılmaz “Tahsisler üzerinde çalışmalar sürüyor. Projeyi yaptık. Bunlar belli bir aşamaya gelsin, açıklayacağız. Şehre yakışacak, Yıldırım’a yakışacak bir hayat merkezi, sosyal yaşam merkezi projemiz var. İnşallah yakında açıklarız. Bütün Yıldırım’a hitap edecek bir noktada olacak. Hatta Gürsu’ya Kestel’e de hitap edecek. Tahsisi hallettiğimizde açıklayacağız” diye konuştu.

“Göreve hazırız”

Toplantıya katılımı için Başkan Yılmaz’a teşekkür eden İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, Yıldırım ve Osmangazi’deki dönüşüm çalışmalarında kamunun önden gitmesi gerektiğine vurgu yaptı. Kentsel dönüşümde zaman kaybetme lüksünün olmadığını belirten Andıç, daha fazla zaman kaybetmemek adına inşaat sektörü temsilcileri olarak göreve hazır olduklarını sözlerine ekledi.