Yıldırım’da koronavirüse karşı ‘e-imar’ sistemi

12 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - Koronavirüs ile mücadele sürecinde gerekli tedbirlerin alınması ve uygulanması noktasında çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, 2020 yılı başında hayata geçirdiği ‘E-İmar Dijital Onay Sistemi’ ile imar işlerinin belediyeye gidilmeden elektronik ortamda gerçekleştirilmesine olanak sağlıyor. Ocak ayı itibariyle hayata geçirilen, 137 mimar ve mühendis ile 30 yapı denetim şirketinin de kayıtlı olduğu ‘E-İmar Dijital Onay Sistemi’ arsa metrekare değeri öğrenme ve sorgulama, aşınma payı indirim oranları, bina maliyetleri, borç sorgulama ve ödeme, istek, şikayet başvurusu ve sorgulama, emlak vergisi sabitleri, çevre temizlik vergisi tarifeleri, sicil numarası öğrenme, belge doğrulama hizmetlerinin de sağladığı hizmetlerle zamandan ve fiziki sarfiyattan tasarruf sağlıyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, koronavirüsle mücadele kapsamında kamu çalışanlarına yönelik ilave tedbirler konulu genelge ile uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışan belediye personelleri de E-İmar Dijital Onay Sistemi ‘Yetkin’ projesiyle mimar, mühendis ve yapı denetim şirketlerine kesintisiz hizmet veriyor. Geride kalan süreçte ise sistem üzerinden 118 başvuru gerçekleştirildi.

"Bulaşma riskini azaltıyoruz"

Koronavirüs salgınının etkili olduğu süreçte mimar ve mühendisler ile belediye çalışanlarının bir araya gelmeden işlerini gerçekleştirerek sosyal temastan da uzak kaldıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “E-İmar Dijital Onay Sistemi’nin sağladığı yenilikle mimar, mühendis ve yapı kontrol firmalarımız belediyeye gelmeden zamandan, dosya ve proje çıktısından tasarruf ederek istedikleri evraka elektronik ortamdan ulaşıyor. Böylece koronavirüs salgınının etkili olduğu bu dönemde hem mimar ve mühendislerimizin hem de çalışma arkadaşlarımızın bulaş riski ortadan kalkıyor. Bursa’daki belediyeler arasında bir ilk olan E-İmar Dijital Onay Sistemi ile mimari ve mühendislik projelerde zaman kaybının önüne geçtik. Dijital çağın gerekliliklerini yerine getirerek imara dair tüm başvuruların bir tıkla gerçekleştirilmesine imkan sağladık” diye konuştu.