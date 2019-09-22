Yıldırımlı gönüllülerden Dünya Temizlik Günü’ne destek

22 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Sağlıklı yaşama dikkat çekmek, doğaya bırakılan atıkları toplamak ve Yıldırım’ın doğal güzelliklerinin tanıtımına katkıda bulunmak için yaklaşık 5.5 kilometrelik doğa parkurunda düzenlenen etkinliğe Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra milletvekilleri, belediye meclis üyeleri ile doğasever Yıldırımlılar katıldı.



‘Doğal Olarak Yıldırım’ sloganıyla gerçekleştirdikleri farkındalık yürüyüşlerini bu hafta Dünya Temizlik Günü gönüllüleriyle birleştirdiklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Doğal Olarak Yıldırım ekibi olarak yürüyüşümüzün ardından SİYAMDER (Sivil Yaşam Derneği) gönüllüleriyle bir araya gelerek 81 ilde eşzamanlı olarak başlatılan temizlik harekatına katıldık. Tarihi açıdan da büyük öneme sahip UNESCO Dünya Mirası listesindeki 600 yıllık Osmanlı köyü olan Cumalıkızık’ta, yaklaşık 250 gönüllü ile birlikte farkındalık oluşturma adına gerçekleştirdiğimiz etkinlik ile çöp körlüğünün önüne geçmek istiyoruz. Çevre ve tabiat bizlere hem kadim medeniyetimizin mirası hem de sonraki kuşaklar için emanettir” dedi.