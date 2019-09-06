Yıldıztepe Projesi’nin ihalesi yapıldı

06 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi projesi kapsamında bölgedeki yol açma, istinat duvarı ve asfaltlama çalışmaları tamamlanırken, yaşam merkezinin 7 bin metrekarelik 1. Etap inşaat ihalesi tamamlandı. Bursa'nın önemli merkezlerinden biri olacak Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi, kentin doğal ve tarihi yapısına uygun olarak, her açıdan denizin görülebileceği şekilde projelendirildi. Bölge yapısına uygun dükkanlar, kafeteryalar, restoranların, yönetim birimlerinin bulunacağı 25 dükkan, konser etkinlikleri, açık hava sergileri, yazlık sinema günlerinin yapılacağı amfi ile dinlenme bölümleri, çocuk oyun alanları, engelsiz yürüyüş yollarının bulunacağı yeşillendirilmiş bir alanın yaratılacağı ilk etabın ihalesi, Mudanya Belediyesi’nin şeffaflık ilkesinden hareketle canlı yayında yapıldı.

5 firmanın katıldığı ihaleyi, ikinci oturumda ihale komisyonunun yaptığı inceleme ve değerlendirme sonucunda 12 milyon 280 bin TL teklif veren TEKA Temel Mühendislik İnşaat Ltd. Şti. kazandı. İtiraz ve sözleşme davet süresi sonunda yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanacak.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Yıldıztepe’nin yalnızca Mudanyalıların değil, Bursalıların buluşma noktası olacağını ifade etti. Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi, bölgedeki eğimin avantajları kullanılarak hazırlandı. Proje; Mudanya Belediyesi'nin mimar ve mühendisleri tarafından hazırlanırken, sadece proje bedelinden 1 milyon TL tasarruf edilmişti. Yaşam merkezinin ilk etabının uygulama aşamasında ise mimari, statik, elektrik, mekanik, Geo Duvar, İksa, Zemin Etüt projelerinin toplam maliyeti ise 561 bin, 335 TL olarak hesaplandı.