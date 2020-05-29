Yılın ilk çeyreğinde Antalya'da konut satışları arttı

29 Mayıs 2020

FİKRİ CİNOKUR

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) İnşaat Faaliyetleri Meslek Komitesi Başkanı Hasan Tunç, 2020 Nisan ayında Türkiye'de konut satışlarında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55,5, ipotekli konut satışlarının da yüzde 23,9 azaldığını belirtti. Konut satışları içinde ipotekli satış payının yüzde 39,9 gerçekleştiğini ifade eden Tunç, şunları kaydetti.

''Türkiye'de 2020 Ocak-Nisan döneminde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 141,4 artarak 146 bin 387'ye ulaştı. İpotekli konut satışlarının artmasında banka kredi faizlerinin düşmesi ve bankaların konut kredisine kolaylıklar tanıması etkili oldu.''

Antalya'da konut satışları arttı

Türkiye genelinde yabancılara konut satışlarının bir önceki yılın nisan ayına göre yüzde 78,8 azaldığına dikkat çeken Hasan Tunç, milliyetlerine göre konut alan yabancılar arasında İranlıların ilk sırada bulunduğunu söyledi.

Nisan ayında İran vatandaşlarının 157, Iraklıların 103, Rus vatandaşlarının 61, Afganlıların 54, Çinlilerin ise 40 konut satın aldığını anlatan Tunç, Antalya'da yılın ilk çeyreğinde toplam konut satışlarının yüzde 28 arttığını bildirdi. Hasan Tunç, şöyle devam etti:

''Antalya'da 2019'un ilk çeyreğinde 12 bin 800 konut satılırken 2020’nin ilk çeyreğinde yüzde 28 artış ile 17 bin 798 konut satıldı. Bunda banka kredi faizlerinin düşmesi ve yabancılara 250 bin dolarlık alımlarda vatandaşlık hakkı verilmesi etkili oldu. ''

Koronavirüs satışları düşürdü

Antalya’nın da pandemi sürecinden olumsuz etkilendiğini ve nisan ayında konut satışlarında çok ciddi bir düşüş yaşandığını ifade eden Tunç, şöyle konuştu.

''Antalya’da 2019 Nisan ayında 4 bin 651, 2020 Nisan ayında bin 835 konut satılarak yüzde 60.54 azaldı. Düşüşte 11 Mart’ta Dünya Sağlık Örgütü’nün COVID-19 hastalığını pandemi ilan etmesi, 31 büyük şehirde kısmi sokağa çıkma yasağı konulması, tapu dairelerinin kısıtlı çalışma sistemine geçmesi ve Türk Lirası'nın döviz karşısında değer kaybetmesi etkili oldu.''

Konut fiyatları daha da artacak

Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Atılgan Sert, inşaat sektörünün 2019'dan bu yana sıkıntıda olduğunu, koronavirüs salgınıyla daha da kötü bir duruma geldiğini kaydetti.

Malzeme fiyatlarının sürekli arttığına dikkat çeken Sert, koronavirüs sonrası inşaat ve konut satış fiyatlarının daha da artacağını kaydetti. Sert, şöyle devam etti:

''İnsanlar inşaat sektörüne yatırım yapmak istemiyor. Yapı denetimler ile ilgili sorunlarımız büyüyor. 'Yapı Sahipleri İle Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ' ile elektronik ortamda bir havuz oluşturuldu. Ancak söz konusu havuz sistemi sıkıntılı süreç yaratıyor. Otopark yönetmeliği 1 yıl daha uzatılmalı. Antalya bölgesinde hafriyat sorunu çözülmeli''