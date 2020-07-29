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“YKS’de iki alanda ilk 25’e öğrencilerimiz girdi”

Konya Şehir Koleji Genel Müdürü Danyal Süzgün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarında, iki alanda öğrencilerinin ilk 25’e girdiğini açıkladı. Süzgün, “Dil alanında Zehra Nur Aslaner Türkiye 11’incisi eşit ağırlık alanında ise Semih Mert Yorul Türkiye 25’incisi oldu” bilgisini verdi.

“YKS’de iki alanda ilk 25’e öğrencilerimiz girdi”
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Geçen yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Türkiye 12’ncisini yetiştirdiklerini söyleyen Konya Şehir Koleji Genel Müdürü Danyal Süzgün, “Bu yıl da iki dalda öğrencilerimiz ilk 25’e girdi. Zehra Nur Aslaner, dil alanında Türkiye 11’incisi, Semih Mert Yorul da eşit ağırlık alanında Türkiye 25’incisi oldu. Bu iki öğrencimiz başta olmak üzere ilk 1000’de yer bulan onlarca mezunumuzu da tebrik ediyor, başarılarında emeği geçen tüm idareci, öğretmen ve ailelerimizi de gönülden kutluyoruz” dedi. Süzgün, “Böylesine önemli dereceler disiplinli çalışmanın ve adanmışlığın göstergesi. Bu başarıda eğitmen  kadromuzun da payı büyük. Bundan sonra da öğretmen ve öğrencilerimizle geleceğin Türkiye’sinin inşasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

Konya Yükseköğretim Kurumları Sınavı Zehra Nur Aslaner Konya Şehir Koleji Semih Mert Yorul

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