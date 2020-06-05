Yol haritasını belirlemeye çalışan Antalya, cazip renovasyon kredisi istiyor

05 Haziran 2020

FİKRİ CİNOKUR

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya'nın koronavirüsün sağlık etkisinden en iyi şekilde korunduğunu ve en az etkilenen iller arasında olduğunu söyledi.

Ancak ekonomik olarak en fazla olumsuz etkilenen Antalya'nın taleplerinin karşılanmasını isteyen Çetin, ''Şu ana kadar kredi destekleri ve sosyal yardımlarla bir miktar yaralar sarıldı. Temennimiz ve talebimiz desteklerin devam etmesidir'' dedi.

Antalya ekonomisine ve turizm sektörüne uzun vadeli finansman kaynağı talep etiklerini belirten Çetin, şunları kaydetti.

''2015 yılında Antalya turizminin kredi yükü 12 milyar lira, şimdi 40 milyar lira civarına çıkmıştır. Bu koşullarda kredi yapılandırması veya ertelemesi artık çözüm değildir. Uzun vadeli tahvil, gelir ortaklığı senetleri gibi araçlar devreye alınmalıdır.''

Renovasyon kredileri cazipleştirilmeli

Pandemi sonrası 'Yeni Olağan' duruma hazırlanan Antalya'da otellerin bir bölümünün eskidiğini ifade eden Davut Çetin, bu işletmelerin de yenilenmesi gerektiğini söyledi. Renovasyon kredilerinin cazipleştirilmesi gerektiğini anlatan Çetin, şöyle konuştu.

''Otel renovasyon kredileri cazip koşullarda olmalı.Otel renovasyonları Antalya inşaat ve sanayi sektörüne de destek olacak şekilde kullanılmalıdır. Antalya’nın gelir ve istihdam kayıplarını azaltmak için kamu kurumlarının ve yerel yönetimlerin alt ve üstyapı projeleri hızlandırılmalıdır. Turizmde Tanıtım Fonu’ndan pay istemiştik. Dünya çapındaki turizm portallarında Antalya hakkında 7/24 bilgi akışı sağlanmalı. Her il, her ilçe birçok dilde içerik üretip yayınlayabilmelidir.''

Koronavirüs salgını sürecinde e-ticaretin patlama yaptığına dikkat çeken Davut Çetin, ''Her geçen gün Antalya 4.0, dijitalleşme ve e-ticaret çalışmalarımızın ne kadar isabetli olduğunu görüyoruz. Antalya 4.0 kapsamında veri üretmenin, veri analizinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Antalya veri merkezi bir an önce kurulmalı'' dedi.

Sağlık turizminin çok önem kazandığını ifade eden ATSO Başkanı Çetin şöyle devam etti.

''Sağlık turizmi çalışmalarını da hızlandırmalıyız. Hizmet ihracatına ilave destekler sağlanmıştır. E-ticarete yeni destekleri gelmiştir. Pandeminin uluslararası etkisi bir süre daha devam edecektir. Yurtdışı alım heyetleri ve fuar çalışmalarını elektronik ortama kaydırmalıyız. Sanal fuarlar, online heyet görüşmeleri yapmalı, ihracata daha fazla yüklenmeliyiz. Turizmde daha iyi sonuçların alınabilinir. Temmuz ayına kadar çok şey değişebilir ve daha iyi sonuçlar alabiliriz. Temmuzdan itibaren Antalya, Avrupa ve Rusya’nın odağında olabilir.''