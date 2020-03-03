Yomra Belediyesinden 'Kardan Adam Yarışması'

03 Mart 2020

Osman ŞİŞKO-TRABZON



Kış ayının güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen yarışmada, vatandaşların sosyal medya üzerinden gönderdiği kardan adam fotoğraflarının, belediyenin resmi Facebook hesabında yayınlanarak en çok etkileşim (beğeni, yorum, paylaşım) alan fotoğraflar ödüllendirildi.



Aile özlemini anlattılar



Çok sayıda fotoğrafın gönderildiği organizasyonda, en çok etkileşimi Fatih Çocuk Yuvasında kalan çocukların yaptığı aile temalı çalışma aldı. Kardan, anne, baba ve çocuk yapan kimsesiz çocukların, bu şekilde aileye duydukları özlemi ifade ettikleri anlaşılırken fotoğrafa yorum yapan vatandaşlar da bu duruma dikkat çekti. Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, en kısa zamanda yuvayı ziyaret ederek, aile özlemini kardan aile yaparak haykıran çocuklara tek tek hediye vereceğini ifade etti. Yarışmaya dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.