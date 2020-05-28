Yönetimi düşen BAİB'de Hakkı Bahar iddiaları yanıtladı...

28 Mayıs 2020

FİKRİ CİNOKUR

Yönetimi düşen BAİB Başkanı Hakkı Bahar, üyelere ve kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamada, yönetim kurulundan istifa edenlerin kendisine yönelttikleri suçlamaları yanıtlayıp helallik isteyerek veda etti.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nde (BAİB) 2011’den itibaren iki dönem olmak üzere 8 yıl Başkan Yardımcısı, 2018 Nisan Birlik seçimlerinde ise Başkan olarak görev yaptığını belirten Bahar, bu süre içinde yaptıkları çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

BAİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergin Civan başta olmak üzere 11 kişilik yönetim kurulunda 5 asil üye ile yedek üyeler ve Denetleme Kurulu üyelerinin 15.5.2020 tarihinden itibaren görevlerinden istifa ederek ayrıldığını anımsatan Hakkı Bahar, açıklamasında şu görüşlere yer verdi.

''İstifa eden bu arkadaşlarımız, sosyal medya üzerinden “Kamuoyunun Dikkatine” başlıklı bir bildiriyi de paylaşarak istifa etme gerekçelerini belirtmişlerdir. Bu arkadaşlarımız, 2 yılın sonunda, proje üretme, uygulama, sevk ve idarede vizyon farklılıklarının uçurum yarattığını, bu sebeple beklenen faydanın gerçekleşmeyerek BAİB'e bir katkı sağlayamadıklarını, 2 yıllık süreçte işlevsizliğin had safhada, kişisel hırs ve menfaatlerin ön planda olduğu bir ortamda, görevde kalma ısrarında olmalarının, temsil ettikleri şehirlere, sektörlere ve ihracatçılara zarar vereceği düşüncesi ile görevlerinden ayrıldıklarını belirtmişlerdir.''

İstifa edenlerin gerekçelerine aynen katıldığını ifade eden Bahar, şöyle devam etti.

''Şahsım ve arkadaşlarım, şahsiyetli, onurlu, sorumluluğunun bilincinde olarak görevlerini yerine getirirken kendilerine ve temsil ettikleri değerlerine asla leke getirmeden, kimseden çekinmeden, görevlerini son ana kadar devam ettirmişlerdir. Birlik bünyesinde şahsi hırsım ve menfaatlerim olsaydı üyelerimizin güveni ile 10 yıldır görevde olamazdım. İstifa eden üyelerin iddia ettikleri şahsi menfaate ait en küçük bir hukuksuzluğu da ispatlanmasını talep ediyoruz. ispatlanmadığı takdirde her türlü kanuni haklarımızı saklı tutmaktayız.''

"Paralel Yapı oluşturmuşlar"

İstifa eden Başkan Vekil Ergin Civan'ın, geçen dönemlerde Başkan adayı olarak seçime katıldığını ancak kazanamadığına dikkat çeken Bahar, ''Ergin Civan son seçimde de şahsım başkanlığında Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. Ancak seçildikten sonra da Birlik Yönetim Kurulu üyeliğini, şirket yönetim kurulu üyeliği olarak görmekte olduklarından, yönetim kurulunda daima istifa edenler bloğu olarak çalışmışlar, adeta paralel yönetim kurulu oluşturmuşlardır'' dedi.

"İstifalar darbe niteliğindedir"

Türkiye'nin ve Dünyanın çok zor bir dönemden geçtiği bu günlerde, bu istifaların çok ama çok düşündürücü olduğunu vurgulayan Hakkı Bahar, şunları kaydetti.

''Bu istifalar, ülke ekonomisinin lokomotifi olan ihracatın artırılması gereken bir dönemde, Birliğimizin çalışmasının engellenmesi amacı taşıdığı görülmektedir. Bu sorumsuz tavır ve davranış ise Ülke ve münhasıran bölge ekonomisine maalesef büyük bir darbe niteliğindedir.''

"Müfettişler 6 ay inceledi"

İstifa ederek BAİB'de yönetimi düşürenlerin kendisi hakkındaki iddialarının mesnetsiz atılan çukur bir iftira ve suçlama olduğunu öne süren Bahar, özetle şöyle devam etti.

''BAİB ve şahsım son 6 aydır Bakanlık tarafından görevlendirilen 3 müfettiş tarafından teftiş edilmiştir. Müfettiş Raporlarının 28 Nisan 2020 günü Birliğe tebliğ edilmesiyle raporlarının içeriği belli olmuştur. Raporda şahsımla ilgili sadece bir satın alma işlemin de usul hatası tespit edilmiştir. Son Yönetim Kurulu toplantısında, raporun içeriği öğrenildiğinde, blok olarak hareket eden (istifa eden) Yönetim Kurulu Üyeleri, raporda umduklarını bulamayınca, şahsıma mobing uygulayarak, hakarete varan sözlerle baskı kurmuşlar ve istifa etmemi istemişlerdir. Seçimle Başkanlığı kazanamayan sayın Ergin Civan öncülüğünde bu grubun, istifamla boşalan başkanlığı devir almak suretiyle birlik yönetimini seçimsiz ele almalarıdır. Asıl şahsi hırs ve menfaat beklentisi kendilerindedir. İstifa etmeyen yönetim kurulu üyesi arkadaşlara manevi baskı uygulayıp, toplu istifa etmeye zorlamışlardır. Arkadaşlarımız da bu baskıya boyun eğmeyince, kendileri topluca istifa etmişler, suçu da bizlere atmışlardır.''