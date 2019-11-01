“Yönetmelik, bazı karışıklıklar ve haksızlıklar da getiriyor”

01 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) – “Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik”in sektörü yeniden şekillendireceğine işaret eden Andıç, “2 Aralık’ta uygulamaya konulması beklenen yönetmelik, beraberinde bir takım karışıklıklar ve haksızlıklar da getiriyor. Biz geçtiğimiz günlerde Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’la görüştük. Ardından da ilgili bakan yardımcısıyla da bir araya geldik. Kendilerine dar kapsamlı hazırladığımız dosyayı teslim ettik ve olumlu geri dönüşler de aldık. Şimdi konuyu daha da detaylandırıyoruz. Ardından Bursa milletvekillerimizle bir araya gelerek, hazırlanan kapsamlı dosya ile yeniden Ankara’ya gideceğiz” dedi.

“Müteahhit firma müteahhit arayacak”

Düzenlemelerin sadece Bursa’daki müteahhitleri değil, ülke genelinde iş yapmak isteyen tüm müteahhitleri etkilediğine dikkat çeken Mustafa Andıç, “Öyle ki bu yönetmelik hayata geçtikten sonra müteahhit firma, müteahhit arayacak noktaya bile gelebilir. Sektörü bu gibi gelişmeler bekliyor. Biz İMSİAD olarak, İstanbul’daki muadilimiz derneklerle irtibata geçtik, kendilerinden geri dönüş bekliyoruz. Şimdiyse Anadolu’daki benzer derneklerle temasa geçiyoruz. Derdimiz bu konuda geç kalınmadan düzenleme yapılması. Bu yüzden sesimizi daha gür duyurmak gayretindeyiz. Sektörümüzü geleceğe taşıyacağını inandığımız bu yönetmeliğin çok önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Fakat tespit ettiğimiz eksikliklerin giderilmesiyle birlikte, belli bir süredir durağanlığın yaşandığını hepimizin gördüğü ve bildiği inşaat sektörü adına, ekstra bir şeyler istemiyor ve hatta doğru şeylerin olmasını istiyoruz. Daha geniş kapsamlı görüşme için hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor” değerlendirmesini yaptı.

“Sürdürülebilirlik önemli”

Bursa’daki konut satışlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Andıç, bankaların konut kredilerinde uyguladığı 0.99’luk faiz oranının, satışlarda olumlu bir ivme yakalanmasını sağladığını ancak bunun sürdürülebilir olması gerektiğine vurgu yaptı. Andıç, “Üzülerek söylemek gerekiyor ki satışta Türkiye ortalamasının üzerinde bir ivme yakalayan Bursa’mızda, yeni konut projelerindeki düşüşse, Türkiye genelinin çok ama çok altında. Bu da önümüzdeki günlerde bizleri, arzın talebi karşılayamayabileceği, hem konut satın alımında hem de kiralanmasında fiyat anlamında ciddi artışların beklediğini belirtmek istiyorum. Böyleyken, hala mevduatta, dövizde kalıp 0.99’luk faiz oranı ve halihazırdaki fiyat avantajını kaçıranların, dimyatta pirince giderken eldeki bulgurdan olur, şuan alabilecekleri evi yarın alamaz” diye konuştu.