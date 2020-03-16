Yöresel ürünlerimiz markalaşacak

16 Mart 2020

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Yöresel Ürünlerin Markalaştırılmasına yönelik hazırladığı Satış ve Pazarlama Sergi Alanı Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan hibe desteği ile ödüllendirildi. Özellikle kırsalda yaşayan kadınların üretime dahil edilerek yaşam standartlarını yükseltecek proje ile ilgili sözleşme imzalandı. Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Demir, bu projenin kırsal kesimden kente göç eden kadınlar için ekonomik gelir sağlayacağını söyledi.

Başkan Demir’den kadınlara müjde!

Atölyelerdeki üretim sürecine özellikle ev hanımlarını dahil etmek istediklerini dile getiren Başkan Demir, "Yöresel ve el sanatları ürünlerinin önemli bir kısmı kadınlarımız tarafından üretiliyor. Bu nedenle markalaşma projemiz ile kırsal alandan artan bir şekilde kente göç eden kadınlarımızın, geleneksel üretim yöntemlerini kooperatife dönüşecek üretim atölyelerinde uygulamaya koymalarını ve ekonomik gelir elde etmelerini amaçlıyoruz" diye konuştu.

“Markalaşmak kentin ekonomisi için önemli”

Markalaşmanın kentin ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyleyen Demir, "Samsun’da yaşayan vatandaşlarımız tarafından dahi çok fazla bilinmeyen ancak etkili bir pazarlama planı doğrultusunda yüksek katma değer barındırma potansiyeline sahip ürünlerimiz var. Ürünlerin kadınlarımız aracılığıyla doğal üretim yöntemlerine sadık kalınarak pazara sunulması ve markalaşma süreciyle üretimin sürdürülebilir bir sistemde ilerlemesini arzu ediyoruz. Böylece unutulmaya yüz tutmuş geleneksel ve yöresel ürünlerin belirlenmesi ve kayıt altına alınmasıyla çok değerli bir kültürel miras gelecek nesillere aktarılmış olacak. Ayrıca doğal ve yöresel ürünlere artacak ilgiyle tüketicilerimizin taleplerini de karşılamış olacağız. Markalaşmak, hem ürünlerin satış pazarlamasının artırılması hem de kent ekonomisi için büyük önem taşıyor. Projemiz sayesinde kooperatiflerle yerelden kalkınma çabalarımıza, tabi ki üreticilerimizle birlikte somut bir model sunuyoruz" şeklinde konuştu.