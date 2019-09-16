YÖREX'in hazırlık çalışmaları başladı

16 Eylül 2019

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde TOBB'un desteğiyle 23-27 Ekim tarihleri arasında bu yıl 10'ncusu düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’in Danışma Kurulu Toplantısı, ATB Toplantı Salonu'nda yapıldı.

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır başkanlığında yapılan toplantıya, ANFAŞ Başkanı Ali Bıdı, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Erol Erkan, TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Semra Bekar, Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı İlknur Selçuk Köker, Gıda ve Orman Müdür Yardımcısı Gökhan Karaca, Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz, MATSO, BAİB, TURSAB, AESOB, KUTSO, Kumluca Ticaret Borsası, KOSGEB, ANSİAD, ATAV, Antalya Rehberler Odası, BAKA, Akdeniz Üniversitesi, MAKÜ, POYD, AKTOB, Antalya Gazeteciler Cemiyeti, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü’nden temsilciler katıldı.

Gerçekleşen toplantıda konuşan ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, "Bu markayı birlikte büyüttük" dedi. YÖREX'in ardından yöresel ürünlerin daha çok bilinir ve ticarete konu olur hale geldiğini belirten Çandır, "Her geçen yıl üstüne koyarak gerçekleştirdiğimiz yöresel ürün kapsamlı faaliyetlerimizin bizlerde bıraktığı en dikkat çekici tortu, doğru bir iş yaptığımıza dair öz güvenimizi artırmak olmuştur. Bu duygu hepimizin yöresel ürünlerle ilgili çalışma motivasyonumuzu artırmıştır" diye konuştu.

Anadolu’nun 12 bin yıllık birikimi sayesinde yurdun dört bir yanında binlerce yöresel ürün bulunduğunu ve bunların ekonomiye kazandırılmayı beklediğini söyleyen Çandır, YÖREX'in önemli bir kıvılcımı ateşlediğini vurguladı. Antalya'nın markası haline gelen YÖREX'e, bütün kurumların sahip çıktığını kaydeden Çandır, "Biz 10 bin metrekarede rengarenk bir Türkiye oluşturma gayretindeyiz. Bu başarı hepimizin gayretleriyle oluyor. Yine sizin desteklerinizle bu yıl YÖREX'in 10'ncusunu daha renkli ve yüksek katılımlı gerçekleştireceğimize inanıyorum. Katılımın ve desteğiniz nedeniyle teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Anadolu'nun peynircileri YÖREX'te olacak

Bu yıl YÖREX'te TOBB'un katkılarıyla yerel üretici ve firmaların ulusal ve yerel market zincirlerinin tedarikçileriyle yüz yüze görüşebileceğini kaydeden Çandır, kalkınma ajanlarının destekleriyle coğrafi işaretler konulu paneller ve tecrübe paylaşımı etkinleri düzenleneceğine dikkat çekti. Coğrafi işaretli ve coğrafi işaret başvurusunda bulunmuş peynirlerin sergileneceği özel bir alan oluşturulacağını bildiren Çandır, "Bu alanda peynir atölyesi, söyleşiler, sergi ve tadım etkinlikleri gerçekleştireceğiz" dedi.

500'ün üzerinde firma yer alacak

YÖREX'e katılımların devam ettiğini belirten Çandır, şu an için fuara 77 il, 19 kalkınma ajansı ve 500'ün üzerinde katılımcının yer aldığını bildirdi. Çandır, YÖREX'e bu yıl ziyaretçi rekoru beklediklerini bildirdi. Ali Çandır, "1980'den sonra bize dayatılanları tüketmeye, kendimize ait ürünleri unutmaya başladık. Bu nedenle çocuklarımızı mutlaka yöresel ürünlerle buluşturalım istiyoruz. Gerek milli eğitim, gerekse üniversitelerimiz kanalıyla çocuklarımızı bu fuara bekliyoruz" dedi.

"Kültür turları düzenlensin"

YÖREX'i her turistin görmesi gerektiğini kaydeden Çandır, şöyle devam etti: "Maalesef yurt dışından gelen misafirlerimizi YÖREX'te çok fazla göremiyoruz. Dünyada yöresel ürünler, coğrafi işaretli ürünler turizmin önemli bir parçası ama biz bunun henüz farkında değiliz. Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta, Mardin'de yerel yönetimler, tarım, turizm müdürlükleri bu tarz etkinliklere turisti çekiyor. Biz Türkiye'ye damga vurmuş bir etkinlik yapıyoruz fakat turisti göremiyoruz. Yerel yönetimler bu konuda daha aktif rol almalı. Antalya'da YÖREX, Altın Portakal'dan sonra ikinci büyük marka. Bunu el birliğiyle daha yükseklere taşımalıyız. Belediyelerimizden kültür turlarını YÖREX’e yapmalarını bekliyoruz. Ulusal ve yerel basın başından beri YÖREX'i destekliyor, gazeteci arkadaşlarıma da buradan teşekkür ediyorum."