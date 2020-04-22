Yörük göçü başlamazsa hayvancılık zarar görür

22 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek bahar aylarında Yörüklerin göç mevsiminin yaklaşması ile birlikte, koronavirüs salgını nedeniyle göçlerin ne zaman yapılacağı ve alınan tedbirleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi vererek TBMM’ye taşıdı.

Zeybek, Antalya, Adana, Mersin ve Muğla illeri başta olmak üzere birçok şehirde bahar aylarının gelişi ile birlikte konargöçer Yörüklerin göç mevsiminin başladığını belirtti.

Türkiye'de de şiddetle etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma ve seyahat yasakları uygulandığını anımsatan Zeybek, soru önergesi sonrası yaptığıaçıklamada, şu görüşlere yer verdi.

''Hayvancılıkla geçinen ve göç mevsiminde hayvanları ile birlikte göç eden Yörükler, bu yaşanan ortamda hangi şartlarla göç edebilecekleri konusunda kaygı yaşamaktadırlar. Birçok büyükşehirde sokağa çıkma yasakları ve şehirlerarası seyahat yasakları mevcut, göç esnasında Yörükler aileleri, eşyaları ve hayvanları ile birlikte şehirlerarası sınırları aşmaktadır. Tarım Bakanının, tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağından muaf olduğunu açıklaması, şehirlerarası göç eden Yörükleri de kapsamakta mıdır, bu konuya açıklık getirilmelidir. Yörük göçleri için şimdiden izin belgelerinin hazırlanma çalışmaları yapılmalıdır ve göçler bir düzen içinde kamunun yardımı ile hızlandırılmalıdır. Yörüklerin göç ettikleri alanlarda sağlık hizmetlerine kolay ulaşımlarına dair gerekli tedbirlerin alınması gereklidir.''

Yörük göçleri başlamazsa hayvancılık zarar görür

AKP’nin yanlış tarım politikaları nedeniyle kendi kendine yeten bir ülkeden, tarım ve hayvancılıkta dışa bağımlı bir hale gelindiğine vurgu yapan Rafet Zeybek, ''Yörükler büyük oranda geçimini hayvancılıkla sağlamaktadır, hayvanlarını otlattıkları alanlara göçleri yüzyıllardır süregelmiştir. Yörükler, Türkiye’de hayvancılığa katkı sağlamakta ve yerli üretimin devam etmesini sağlayan en önemli kesimdir. Tüm maliyet ve pazar sıkıntılarına rağmen, hayvancılıktan vazgeçmeyerek ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam eden Yörüklerin, göçlerini kolaylaştırılması elzemdir, zira göç koronavirüs salgını nedeniyle yapılamazsa ya da gecikirse çok sayıda hayvan telef olacak ve ilerleyen süreçte ülkemizde hayvancılıkta sıkıntı yaşanmasına yol açacaktır.'' dedi.