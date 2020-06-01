Yörüksüt, yüksek standart için test çalışmalarını artırıyor

01 Haziran 2020

Mehmet Nabi Batuk

COVID-19 pandemisi sürecinde gıda güvenliği ile ilgili önlemlerini sıkılaştıran Yörüksüt, ham madde temininden ürünlerin tüketiciye ulaştığı tüm üretim ve dağıtım zincirindeki denetim ve test çalışmalarını artırdı. Firma olarak Mersin'deki ve Irak'taki tesislerinde ham madde temininden ambalaj işlemlerine, hizmet işlemlerinden lojistik işlemlere kadar tüm üretim ve dağıtım sürecinde onaylı tedarikçiler ile çalıştıklarını belirten Yörüksüt Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Öz, “Yıl içerisinde tüm tedarikçi firmalarımızı denetleyerek risk değerlendirmesi yapıyoruz. Çalıştığımız firmaları performanslarını yeterliliklerini de belirli periyodlarla inceliyor, ilgili gıda güvenliği belgelerini talep ediyoruz ve çalışmalarımızı kayıt altına alıyoruz.” dedi.

Üretim için gerekli ham maddeyi ve diğer sarf malzemeleri ilk olarak bir analiz sürecinden geçirdiklerini belirten Öz, sadece gerekli gıda güvenliği şartlarını sağlayan ürünleri fabrikaya kabul ettiklerini söyledi. Öz, “Hassas ürünler ürettiğimiz için sütte öncelikle antibiyotik, aflatoksin, mikrobiyal değerlerin uygunluğu analizlerini yapıyoruz. Girdi kontrollerinden sonra üretilen ürünleri mikrobiyolojik kontrolleri, kimyasal kontrolleri ve son olarak duyusal kontrolleri yapıldıktan sonra kalite departmanımızın onayı sonrasında sevke hazır hale getiriyoruz. Sevke hazır olan ürünler soğuk zincir ile ilgili satış noktalarına sevki yapılmaktadır. Araçlarımızdaki ısı takip sitemi ile de ürünlerimizi uzaktan izliyoruz. Bunun dışında gıda güvenliği yönetimi sisteminin sürekli iyileştirilmesi kapsamında kalibrasyon doğrulamaları, dış laboratuvar analizleri, iç tetkikler ve üçüncü parti market denetimleri yapılıyor.” diye konuştu.

"BRC Belgesi ile kalite standartları daha da yükselecek"

Firma olarak gıda güvenliği ile ilgili yasal prosedürleri çok sıkı bir şekilde uyguladıklarını ifade eden Öz, gıda güvenliği alanında hazırlanan tüm belgelere sahip olduklarını ve tesislerindeki gıda güvenliği önlemlerini yeni düzenlemelere göre sürekli geliştirdiklerini söyledi. Firma olarak ISO 22000 Gıda Güveliği Yönetim Sistemi belgesine sahip olduklarını belirten Öz, “Belge çalışmalarımız devam etmekte olup yakın zamanda BRC belgesini de alacağız. Son zamanda helal belgesi çalışmalarını bitirmiş olup Dünya Helal Konseyi'nden (WHC) onaylı olan GİMDES akreditasyonlu helal belgesini almaya hak kazanmıştır.” ifadelerini kullandı.

"Pandemi sonrası için tüm acil durum planları hazır"

Koronavirüs salgınının başladığı ilk günlerde öncelikli olarak bir acil durum planı hazırlayarak "COVID-19’u önleme talimatları"nı tüm tesislerde uygulamaya başladıklarını dile getiren Öz, şöyle devam etti: “Bu talimatlar doğrultusunda fabrikada uygulanacak olan hijyen kurallarından, alınacak sosyal mesafe önlemlerine, kullanılması zorunlu olan kişisel koruyucu donanımlardan, yapılacak vücut ısısı ölçümlerine kadar bir çok noktada yeni önlemler alındı. Fabrikada Sosyal Risk Mesafesi Haritası oluşturularak COVID-19 konulu acil durum tatbikatı yapıldı. Ayrıca COVID-19 sonrası oluşabilecek bulaşılarla ilgili talimatlarda hazırlanarak gıda güvenliğini ilgilendiren bir iç tetkik yapıldı. Bu süreçte fabrikamızda hijyen uygulamaları, denetimleri ve mikrobiyolojik analizler aralıksız olarak devam etmektedir.”

“Probiyotik içeriği yüksek ve protein bakımından zengin ürünler geliştiriyoruz”

Pandemi sonrası yeni normal döneminde sağlıklı ve güvenli gıda talebinde yüksek bir artış olacağını öngördüklerini belirten Ramazan Öz, probiyotik içeriği yüksek ve protein bakımından zengin birçok yeni ürün geliştirdiklerini belirterek “Pandemi sürecinde süt ürünleri pazarının gün geçtikçe ciddi anlamda daha da geliştiğini görmekteyiz, bu minvalde toplumsal bilincinde aynı hızda gelişmesi ile birlikte daha sağlıklı ve daha güvenli gıda tüketimi alışkanlığı her geçen gün yükseliyor. Buna paralel olarak bizde firma olarak ürün gamımıza yeni ürünler eklemekteyiz. Son dönemlerde probiyotik içeriği yüksek, protein bakımından daha zengin ürünler üretmeye başladık. Ar-Ge birimimiz sürekli yeni ürünler geliştirmek ile ilgili çalışmalar yapmakta olup, tüm ürünlerimizin kalitesinin artırılmasına ilişkin ciddi yatırımlar yapmaya devam etmekteyiz.” dedi.

Otomasyon yatırımları devam ediyor