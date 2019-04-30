“Yüksek teknoloji ürünlerindeki artış sevindirici”

30 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - BUSİAD Başkanı Türkay, açıklanan dış ticaret verilerinde ithalatın ciddi olarak gerilemesine rağmen ihracatta o oranda düşüş olmamasını da memnuniyet verici bir gelişme olarak değerlendirdi. Türkay, Mart ayında ihracatta yüzde 0.40’lık bir düşüş, ithalatta ise yüzde 17.8’lik bir gerileme olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi: “Dış ticaret açığının yüzde 63.7 azalması ve ihracatın ithalatı karşılama oranın yüzde 87.9’a çıkması, Türkiye’nin daha az dövize ihtiyaç duyması demek ki, bu çok sevindirici bir gelişme. Burada kaygımız, düşen ithalat ile ihracatın da gerilemesiydi ama görünen o ki lüks ve tüketime yönelik ithalatta düşme var ve bu da olumlu. Ama en çok sevindiren gelişme teknolojik ürün ihracatımızdaki artış. Geçen yıl Mart’ta yüzde 3.5 olan yüksek teknoloji ürünü ihracatı bu yıl yüzde 3.9’a çıkmış ve bu sınıfta ithalat da düşüyor. Yani kendi kaynaklarımızla buradaki ihtiyacı karşılamaya başladık. Dövizin yüksek olmasının en iyi yönlerinden biri bizi tekrar üretime yönlendirmesi diyorduk. Bunu burada görüyoruz.”

Türkay, üretim ve ihracatın Türkiye için çok önemli olduğunu da kaydederek, tarım ürünlerinin ve turizm girdilerinin artmasıyla yazın bir toparlanma olmasını umduklarını da dile getirdi.