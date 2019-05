“Yükte ağır, pahada hafif ürünler üretiyoruz”

12 Mayıs 2019

BURSA (DÜNYA) - MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, güncel ekonomik konulara değindi. Alpay, “Bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için sıkça kullanılan orta gelir tuzağını aşmak için bir dizi yapısal reformların hayata geçirilmesi gerekmektedir” dedi. Meslek liselerinin tekrar iş hayatına kaliteli, kalifiye eleman sağlayacak bir konuma getirilmesinin hayati konulardan biri olduğuna vurgu yapan Alpay, “31 Mart seçimlerine de değinmek isterim. Milletimiz yöneticileri seçti. Artık önümüzde inşallah seçimsiz bir 4,5 yıl var. Başta genel ve yerel idarecilerimiz olmak üzere hep beraber işimize odaklanmalı ve ülkemizin kalkınması için var gücümüzle çalışmalıyız. İnşallah şehirlerimizin daha yaşanabilir hale getirilmesi bir yönüyle de medeniyetimizi ifade etmesi bakımından estetiğine de dikkat edilerek imar ve inşa edilmesi hepimizin temennisidir” değerlendirmesinde bulundu.

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Kerim Altıntaş ise, “MÜSİAD 29 yılı geride bıraktı. Bizler sadece iş odaklı değil, aynı zamanda dünyanın her bir karış toprağında yaşayan insanların derdiyle dertlenen, sorumluluk hisseden de bir yapıyız. Biz bu 29 yılda değerlerimizden bir an olsun ayrılmadan ve her geçen gün güçlenerek büyüyen bir yapı olduk” dedi.

“Sıkıntıları halı altına süpürmemeli, onları çözmeliyiz”

Programın konuk konuşmacısı olan MÜSİAD 2. Dönem Genel Başkanı ve Türk Amerikan İş Adamları Derneği (TABA) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu da ‘Amerika’da Yatırım İmkanları ve Ticaret Fırsatları’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Bayramoğlu şunları söyledi: “Türkiye’de 17 yıldır siyasi istikrar var. Ancak var olan ekonomik büyümesini çok hazmedebilen bir ülke olmanın dışına çıkıyor. Sanayide çok hızlı büyümeye kalkıştık, fizibiliteye çok dayanmadık. Ekonomiyi planlarken çok planlı programlı gidemedik. O yüzden jeopolitik konumumuzu dikkate aldığımızda, üzerimizde oynanan bazı oyunların gerçekleşmesine kendi ellerimiz vesile olduk. Peşinen hepiniz daha temkinli, sıkıntıları halı altına süpüren değil onları önümüze koyup çözmeye devam etmemiz lazım. Bugün gelinen noktada kriz ve benzeri konuların her çözümü devletten bekleniyor. Peki, biz kendimiz neyi nasıl çözeceğiz, buna bakıyor muyuz, en büyük hata budur.”

“Pazarı genişletmek için tüketimi yüksek olan yeri bulamazsanız, pazar gelişmez”

Bayramoğlu şöyle devam etti: “Ülkemiz yükte hafif pahada ağır üretebilme becerisine sahip bir ülke değil. Biz yükte ağır, pahada hafif ürün üretiyoruz. O sebeple marka oluşturamıyoruz. O sebeple dünya rekabet piyasasında kendimize yer bulamıyoruz. Ülkemizin yaptığı bütün ihracatların kilogram fiyatı 1 dolar 35 cent. Bugün 170 milyar dolardayız. 500 milyar ihracat hedefimize bu kilogram fiyatıyla ulaşamayız. Pazar çeşitliliğini geliştirmediğimiz, teknik teknoloji ürünlere yönelik bir planlama yapmadığımız müddetçe maalesef hammaliye ile devam etmek durumunda kalırız. Pazarı genişletmek için tüketimi yüksek olan yeri bulamazsanız pazar gelişmez.”

“Bulunduğunuz yerden uluslararası marka olamazsınız”

ABD’nin büyük bir pazar olduğunu ve marka olmak için de pazarı olan yerlerde üretim yapmanın önemli olduğunu ifade eden Bayramoğlu, “Bulunduğunuz yerden uluslararası marka olamazsınız. Ben sadece ihraç ederim diyerek marka olamazsınız. Marka olmak istiyorsanız her lokasyonda bulunacak bir planlamaya ihtiyaç var. ABD’nin dış ticaret toplamı 4 trilyon dolar. Türkiye’nin Amerika ile olan dış ticaretinin toplamı 20 milyar dolar. Yani ABD’nin dış ticaret hacminin yüzde 0,5’i. Bu rakamlar önümüzde ne kadar daha çok yol olduğunu göstermesi ve yeni hedefler belirlememiz açısından son derece önemlidir” şeklinde konuştu.

ABD’ye yatırım yapmak isteyene kapı aralayacak IZUS projesi

Türk Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham), Türkiye’den ABD’ye yatırım yapmak isteyen iş insanlarına kapı aralayacak Türk OSB (IZUS) projesinden de bahseden Bayramoğlu, sözlerini şöyle noktaladı: “TABA-AmCham olarak Türkiye’de; İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’da, ABD’de; Washington, Chicago ve New York Temsilcilikleri ve 117 ülkede toplam 122 şube ile faaliyet göstermekteyiz. TABA-AmCham üyeliği, Türkiye ile ABD arasında güçlü bir ekonomik ortaklık kurmak isteyen tüm gerçek ve tüzel kişilere açıktır. Mevcut üyeler; küçük işletmelerden bankacılık ve finans, inşaat, iletişim, eğitim, ithalat/ihracat, hukuk ve ulaştırma ve birçok alanda faaliyet gösteren büyük şirketlere kadar değişmektedir. Yeni yatırım konusunda kararlı olan, yeni pazarlara açılmak isteyen, marka olmayı hedefleyen, sektöründe know-how sahibi olan, rekabete hazır yatırım ortaklarımızla yolumuza devam ediyoruz. Bu özelliklerde olan herkesi de aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız.”

“10 yılda alacağınız mesafeyi orada 1-2 yılda alabilirsiniz”

Programda kısa bir selamlama konuşması yapan TABA-AmCham Başkanı Ali Osman Akat da, “Türk Amerikan ilişkilerinde ticaret kapsamında tüm ithalat/ihracat yapan firmalarımıza destek ve hizmet vermeye çalışıyoruz. ABD olan ticari ilişkilerde yeni pencereler açmak istiyoruz” dedi. IZUS projesinin önemli olduğunu ifade eden BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise, “Son gelişmeler, ekonomi üzerine değişen politikalar, bir ülkenin üretmeden büyümesinin mümkün olmadığını bize gösterdi. Bu proje oldukça önemli bir proje. Bizler dünyanın en büyük pazarı olan ABD’de Türk şirketleri olarak lokal oyuncu olmak istiyorsak bu tip projelere çok ihtiyacımızın olduğu bir gerçek. Uzmanlığınızı o ülkede değere dönüştürebiliyorsanız, pazarın dinamizminden dolayı ülkemizde 10 yılda alacağınız mesafeyi orada 1-2 yılda alabilirsiniz” diye konuştu.