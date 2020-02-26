Yumurta ihracatçı ve lojistik firmalarına uyarı

26 Şubat 2020

FİKRİ CİNOKUR

Erbil Gümrük Ataşeliği tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'ne iletilen bir yazıda , Irak Tarım Bakanlığı'nın lisansı şartına bağlanmasına rağmen, anılan Bakanlıkça herhangi bir ithalat lisansı düzenlenmemesi nedeniyle yumurta ithalatına fiili olarak izin verilmeyen Irak pazarına, çeşitli firmalarca alternatif kanallarla sevkiyatların devam ettiği belirtildi.

Daha çok İran-Irak sınırındaki sıkı olmayan uygulamalar ve resmi olmayan kanalların etkinliğinden yararlanarak pazara yumurta arzını sağlama yönünde girişimlerin sürdüğü ifade edilen yazıda, şöyle denildi.

''Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi (KIBY) yetkilileri ile yapılan görüşmelerde söz konusu durumun muhataplarımızca vurgulanarak, meydana gelen yakalamalarda Türk menşeli ürünlere ve firmalara da rastlanıldığı belirtilmektedir. Irak tarife cetvelinde meydana gelen değişiklikler konusunda KIBY Gümrükler Genel Müdürlüğü yetkilileri ile gerçekleştirilen görüşmede ilgililerce bu konunun tekrar gündeme getirildiği ve bugüne kadarki uygulamada özellikle İran-Irak sınırındaki Başmak Hudut Kapısı'ndan resmi usuller dışında Irak'a yapılan ve yapılmaya çalışılan yumurta ithalatı girişimlerine yönelik yakalamalarda sıkı olmayan bir yaptırım yolu tercih edildiği bildirilmektedir.''

ABD-İran gerilimi sonrasında ortaya çıkan yeni durumlar nedeniyle sınır uygulamaları ihlallerine karşı kurumsal olarak daha katı bir yaklaşımın ortaya konabileceği belirtilerek, ihracatçılar ve lojistikçilerin mağduriyetine yol açmamak adına firmaların dikkatli olması için uyarıldı.